Gatto molto audace fa qualcosa di incredibile pur di dissetarsi

Spopola sul web il video di un gatto nero davvero audace: l’incredibile strategia trovata per dissetarsi ha conquistato i cuori di tutti gli utenti del web.

Chiunque vive con un gatto saprà benissimo quanto questi animali sono in grado ogni giorno di trovare una strategia diversa per riuscire ad attirare l’attenzione. I comportamenti che mettono in atto i felini domestici sono infatti talmente sorprendenti che è impossibile lasciare indifferenti coloro che li osservano, che non potranno fare a meno di stupirsene continuamente. Così è stato per l’umano che vive insieme a un intraprendente gatto dal manto nero. Questo felino non accetta di attendere neanche un minuto per soddisfare le sue esigenze, tanto da essere arrivato a interrompere addirittura la doccia del suo proprietario pur di dissetarsi.

Si arrampica sulla testa del suo umano per dissetarsi: l’incredibile strategia del gatto

Il modo incredibile pensato dal gatto nero per raggiungere l’acqua e bere è stato ripreso in un video condiviso su diversi profili social e poi su Twitter, all’account CCTV_ IDIOTS @cctv_ idiots di The Pet Collective.

I gatti, come si sa, sono animali molto particolari. In alcuni casi, anche se hanno ciotoline piene di acqua e cibo, tendono a volersi procurare da mangiare e da bere in altri modi. Ad esempio, come è possibile vedere dal video che sta spopolando su Twitter, il gattino dal manto nero si è rifiutato di dissetarsi dalla sua ciotolina riempita di acqua fresca, preferendo l’acqua che usciva dal microfono della doccia. Il problema, però, è stato che il micio ha pensato bene di entrare nel bagno mentre il suo umano si stava facendo la doccia. Arrampicandosi sul vetro della cabina doccia, il felino ha spaventato l’uomo, che mai si sarebbe aspettato di vedere in quel momento il suo quattro zampe.

Dal canto suo, per nulla turbato, il micetto ha cercato di avvicinarsi all’acqua che usciva dal microfono; non arrivandoci ha dovuto però ricorrere alla testa dell’umano: il gattino ha infatti poggiato le zampette posteriori sulla fronte dell’uomo come se fosse stata la cosa più naturale possibile, per poi iniziare tranquillamente a bere, prendendosi tutto il tempo di cui aveva bisogno. Il felino ci ha messo così tanto che l’uomo è riuscito a raggiungere il telefonino lasciato accanto alla doccia e a registrare il sorprendete momento. Quest’umano deve essere proprio affezionato al suo quattro zampe per averlo lasciato dissetarsi e per aver usato la sua testa come appoggio. Solo quando il micio ha sentito la mano bagnata dell’umano sulla sua zampa, ha smesso di bere l’acqua e lo ha guardato come se volesse capire per quale motivo fosse stato disturbato. Il video ha divertito milioni di utenti del web; in migliaia hanno commentato che è tipico dei gatti essere senza limiti: «Nothing is off limits for a cat. What’s yours is theirs and what’s theirs is theirs» (tradotto in italiano: «Niente è off limits per un gatto. Ciò che è tuo è loro e ciò che è loro è loro»).

Spesso si tende a pensare che i felini non siano amanti dell’acqua. In realtà non sempre è così. A seconda della personalità di ciascun gatto, ognuno tenderà a prediligere o meno il contatto con l’acqua e sarà di conseguenza più o meno semplice convincere il micio a fare il bagno quando sarà necessario. Inoltre quando fanno il bagno, spesso, i gatti tendono a bere l’acqua. Per il micio dal manto nero protagonista del web, però, è stata la doccia fatta dal suo umano a convincerlo a dissetarsi. (di Elisabetta Guglielmi)