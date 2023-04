Gatto miagola e lei lascia un biglietto: accade l’inaspettato

Il gatto miagola e la proprietaria lascia un biglietto in ascensore scatenando una reazione inaspettata e meravigliosa – FOTO.

I manifesti negli ascensori contengono spesso annunci di routine o lamentele di vicini arrabbiati per chi condivide lo stesso edificio. La storia della gatta Marta, in Argentina, è diventata virale dopo un post su Twitter dell’utente @santiidelson, la quale è protagonista di una “chat analogica” tra i vicini di un palazzo. Ora sono centinaia le persone che cercano di replicare l’iniziativa e affermano di voler incontrare gli animali domestici dei loro palazzi.

La divertente storia è stata raccontata in prima persona da Santiago Idelson, un thread su Twitter. Nel suo palazzo nel quartiere di Palermo (Argentina), sull’ascensore è apparso un cartello che ha attirato la sua attenzione. Sul foglio di carta per quaderni chiedeva di occuparsi di un gatto che miagolava: “Non mi dà fastidio ma mi fa pena. Dategli amore“.

Giorni dopo è arrivata la risposta al messaggio: “Probabilmente è stata la nostra gatta Marta, mentre eravamo in vacanza (ma qualcuno veniva a trovarla ogni giorno). Grazie per l’avvertimento, la coccoleremo!“. Più tardi, Santiago ha aggiunto un nuovo messaggio alla parete dell’ascensore dove chiedeva di vedere una foto di Marta. Nell’immediato non ha ricevuto risposta, ma non è tardata ad arrivare. Due giorni dopo ha notato la foto tanto attesa e finalmente ha potuto vedere la gatta Marta. A lato, c’erano scritti alcuni dati personali: “Marta de Palermo. 6 anni. Le piace cacciare, dormire, impastare e piangere quando non ci siamo“, spiegavano i vicini.

A las pocas horas alguien sumó a dos nuevos gatos (Noir y Micho) al feed ascensorístico. Guardo backup digital de todos los carteles. Por ahora la red está a salvo. pic.twitter.com/pbDrUxd5l5 — Santasticoo (@santiidelson) August 10, 2022

La “conversazione” è continuata e molti messaggi sono apparsi nella parete dell’ascensore per elogiare la bellissima gattina. Tuttavia, dopo due giorni di intensa attività nell’ascensore, tutti i messaggi erano stati rimossi. Una persona, ancora ignota, nel palazzo aveva eliminato i poster e le foto. I sospettati potevano essere solo tre, ma nonostante questo Santiago ha fatto ripartire la chat stampando la foto che aveva scattato al poster di Marta e riattaccandola all’ascensore. Ha anche aggiunto una foto di Ramona, la sua gatta bianca di 11 anni con la didascalia: “Beve acqua da un bicchiere, strappa i vestiti e dorme al sole“.

Il successo è stato inaspettato e poche ore dopo, alla parete grigia dell’ascensore erano appese altre foto di due gatti: Noir e Micho. Grazie alla sua storia, un gran numero di utenti si è impegnato a replicare l’iniziativa nei propri edifici, mentre altri hanno postato le foto dei propri animali domestici – anche cani – sul social network, estendendo la “pet chat” all’infinito.