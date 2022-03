Questa è la storia di un gatto rimasto intrappolato sull’albero, che decide di adottare la coppia che lo ha salvato. Dopo il salvataggio, infatti, il dolce felino ha trovato una casa calda per sempre e una famiglia amorevole. Famiglia della quale faceva già parte un cane che ha accolto il micio entusiasta di questo nuovo piccolo fratellino.

Ashley Pennington vive nel Texas. Un giorno era fuori a passeggio con il suo cane quando ha sentito un miagolio, ma non riusciva a trovare il gatto. Rientrata a casa, però, il miagolio si faceva sempre più forte e insistente, così decise di andare a controllare da dove provenisse.

Allora sono uscita e ho trovato un micio sopra un albero. Era così piccolo che non riusciva a scendere.

Queste le parole della donna che ha deciso di aiutare il gattino a tornare giù. Mai si sarebbe aspettata di accogliere in casa un nuovo membro della famiglia.

Il gatto, infatti, una volta liberato non è scappato via come si aspettava Ashley, ma ha iniziato a strusciarsi sulle sue gambe, non lasciandola mai più da quel momento, come ha raccontato la stessa donna.

Ero convinta che dopo il salvataggio sarebbe scappato via, e invece è come se mi avesse scelta come sua proprietaria. Da quel momento non ha più voluto allontanarsi da me.

Il gatto ha subito incontrato anche Otis, il cane di famiglia. E si è subito affezionato anche a lui.

Gatto intrappolato sull’albero si stabilisce nella casa della coppia che lo ha salvato

Il gatto è entrato in casa e da allora non è più uscito. La donna ha provato a cercare nel quartiere i proprietari del micio arancione, ma senza successo. Nel frattempo il marito si è svegliato e la coppia ha deciso di accogliere il gatto, che ormai si era impadronito della casa.

L’uomo non era convinto e voleva chiamare un rifugio, ma poi il gatto ha conquistato il suo cuore: lo hanno chiamato Kevin. Hanno provato anche a chiedere ai vicini rifugi, ma nessuno reclamava quel gattino: e così Kevin è diventato il fratello minore di Otis.