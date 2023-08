Gatto infuriato reagisce con rabbia alla vista della sua immagine riflessa

Infuriato con la propria immagine riflessa, il gatto si prepara ad attaccare se stesso nello specchio: il video diventa virale su TikTok.

Chi vive con un gatto sa benissimo che questi felini sanno essere animali affettuosi, dolci e premurosi ma, allo stesso tempo territoriali, autoritari e anche rancorosi. Non sempre infatti accettano di buon grado gli ospiti e non sempre reagiscono nel migliore dei modi di fronte agli sconosciuti. Spesso la rabbia che provano prende il sopravvento e in alcuni casi finiscono per non riflettere su quanto vedono di fronte a loro, proprio come è accaduto a un gatto grigio protagonista di un video condiviso su TikTok.

La lotta ingaggiata contro la propria immagine riflessa: il video del gatto che affronta lo specchio

Il filmato del gatto, condiviso su TikTok dall’utente Purrfect Playthings all’account @sonyam1017 dedicato proprio ai video che hanno per protagonisti i felini domestici, è diventato virale sui social tanto che in pochi giorni ha superato le quindici milioni di visualizzazioni, con oltre trentotto mila commenti positivi.

Le immagini condivise su TikTok mostrano la lotta ingaggiata dal gattino dal folto pelo grigio nei confronti di un nemico piuttosto minaccioso: se stesso riflesso nello specchio. Il breve filmato, della durata di pochi secondi, mostra infatti la reazione di un micio di casa alla vista dello specchio.

Il felino, un gatto dal manto grigio scuro, è stato ripreso dal telefonino dei suoi umani mentre, camminando per il salotto di casa, si è imbattuto nella sua immagine riflessa in uno specchio posto a terra. Non si sa se quella del micetto sia una reazione abituale di fronte agli specchi; si potrebbe avanzare l’ipotesi che lo specchio fosse da poco stato acquistato dalla famiglia umana del felino, che lo avrebbe posizionato in salotto poco prima che il gatto entrasse.

Quando il micio è entrato in salotto e si è trovato proprio di fronte a lui uno sconosciuto che lo fissava prima con aria sorpresa, poi spaventata e infine minacciosa, non ha potuto fare altro che ingaggiare un’estenuante battaglia. Il conflitto contro lo specchio è andato avanti per alcuni secondi: il gatto ha messo in campo tutte le sue forze, ma il nemico sembrava inafferrabile e alla fine ha dovuto arrendersi, continuando però a lanciare sguardi minacciosi (peraltro ricambiati) allo sconosciuto.

Il povero gattino grigio protagonista del video condiviso su TikTok avrà pensato che la sua famiglia avesse fatto entrare in casa un nuovo gatto e l’idea di condividere i suoi spazi con qualcun altro lo avrà fatto arrabbiare. L’arrivo di un nuovo ospite a quattro zampe, infatti, in alcuni casi può rappresentare un problema per gli altri animali domestici della casa.

Il gattino grigio protagonista dei social però è stato in questo caso fortunato: la sua famiglia non ha adottato un altro gatto, ma ha solo acquistato uno specchio nuovo e prima o poi il felino si renderà conto che quello che vede di fronte a lui è solo la sua immagine riflessa. Innumerevoli sono stati i commenti da parte degli utenti dei social network; in molti si sono identificati con il felino, evidenziando scherzosamente che la reazione del gatto di fronte alla sua immagine riflessa è comune anche a loro ogniqualvolta lo specchio non restituisca l’immagine di se stessi he desiderano. (di Elisabetta Guglielmi)