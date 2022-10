Gatto impazzito semina il panico in un negozio: attimi di follia

Gira da qualche giorno su Tik Tok il video di un gatto impazzito che ruba da un negozio per poi fuggire e sfogarsi per strada. Le immagini sono diventate virali.

Si sa, i gatti sono animali imprevedibili e delle volte possono anche apparire come eccessivi nei loro comportamenti. Non scordiamoci inoltre che sono dei predatori e che quindi è nella loro natura lottare e cacciare per sopravvivere. Ormai siamo abituati ai gattoni casalinghi che attendono il momento in cui la ciotola gli viene riempita di leccornie, ma chi possiede un gatto e un giardino o un campo sa che potrebbe tranquillamente ritrovarsi con qualche topolino o uccellino sull’uscio della porta. In un video che gira da qualche giorno su Tik Tok si può vedere lo strano comportamento di un gatto uscito da un negozio e che sembra impazzito.

Le immagini del gatto cleptomane che ruba dal negozio e si sfoga per strada

Avete mai sentito due gatti litigare tra loro? Trovarsi in un’occasione come quella potrebbe davvero mettere paura per la violenza che questi animali usano tra di loro. Graffi, urla, forti spintoni e non raramente è possibile vedere del sangue. Quando un gatto decide quale sarà la sua vittima, difficilmente quella potrà salvarsi. Lo sanno benissimo anche i poveri animaletti come topi e uccellini che malauguratamente si trovano tra le loro grinfie. Insomma, i felini sono di sicuro degli animali bellissimi e che possono trasmettere tanto amore, ma sarebbe meglio non farli arrabbiare più del dovuto.

In un video che gira da qualche giorno su Tik Tok, un passante ha ripreso una scena che potrebbe sembrare davvero terrificante. Il protagonista delle immagini è un gatto randagio che si aggira tra le strade di Cipro. Nei primi momenti della ripresa si vede l’animale intento a lottare con qualcosa che rimane inerme sul marciapiede. Il gatto sembra essere davvero arrabbiato, tanto da afferrare per il collo la cosa per poi lanciarla nuovamente a terra mentre continua a sferrare zampate e graffi con i suoi artigli. La prima parte dura solo alcuni secondi, dopo quella lotta il gatto impazzito si allontana e si dirige all’ingresso di quello che sembra un negozio di souvenir.

@chezcone Just wanted a pal… #cat #cyprus ♬ original sound – Connor Cutts

Con il suo fare furtivo, il gatto si avvicina all’entrata del negozio e in pochi istanti afferra uno dei peluche che si trovano sul distributore. La vittima della prima scena è quindi una delle scimmiette di peluche che vengono vendute nell’esercizio commerciale ma il micio, non contento di averne distrutta già una, ha deciso che la sua follia si sarebbe dovuta riversare su un altro povero e innocente pupazzo.

Le immagini del gatto impazzito che ruba peluche per sfogare la sua rabbia ha collezionato oltre 850 mila mi piace e quasi 10000 commenti in cui gli utenti si dividono tra quelli divertiti – “Se continua così finirà per distruggere tutti i pupazzi del negozio”- e quelli che credono che il povero animale si senta solo e che sia solo in cerca di qualche amico con cui giocare. (G. M.)