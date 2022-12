Gatto ha perso le orecchie per il freddo: il riparo era pericoloso

Il povero gatto ha perso entrambe le orecchie a causa del forte freddo che stava provando. Si era scelto un riparo poco sicuro per lui.

D’inverno gli animali randagi che vivono per strada provano in ogni modo a cercare dei luoghi riparati in cui potersi difendere dalle basse temperature. Per istinto vengono scelti posti che emanano calore, anche se questi possono rivelarsi non proprio sicuri! Un piccolo micio ha vissuto una terribile esperienza proprio per questo motivo. Il gatto, spinto dal freddo, aveva scelto un luogo in cui ripararsi ma si è rivelato essere quasi mortale per lui. Purtroppo a causa di quella scelta ha persone entrambe le orecchie e ora di sicuro non si avvicinerà mai più al luogo in cui ha provato così tanto dolore.

Cerca riparo dal freddo in un luogo caldo: il gatto rimane ustionato e lesionato ad entrambe le orecchie

La stagione invernale è sempre molto dura per i poveri animali senza una casa e costretti a vivere per le strade. Quando le temperature si fanno davvero molto basse è normale per loro andare alla ricerca di luoghi in cui potersi riscaldare e provare un po’ di sollievo. Ancora peggio è quando le condizioni atmosferiche sono proprio avverse e per diversi giorni si presentano rovesci o persino nevicate. Vivere per strada diventa davvero difficile sia per potersi procacciare del cibo, sia per poter rimanere asciutti e al caldo.

Il protagonista di questa notizia, purtroppo, ha vissuto sulla sua pelle il dramma del freddo e, purtroppo, anche delle gravi conseguenze. Il micio è un piccolo felino di soli 6 mesi e durante una giornata in cui per lui le temperature erano decisamente troppo basse ha provato ha trovare un riparo per potersi scaldare un po’.

Per sua grande sfortuna però il luogo che credeva fosse sicuro e accogliente per il caldo che emanava, si è rivelato essere quasi un inferno. Il micetto aveva infatti scelto come rifugio il motore di un auto, uno dei luoghi prediletti durante l’inverno dai gatti che vivono per strada.

Il piccolo micio di 6 mesi si è dunque intrufolato all’interno del motore di un auto che era stata parcheggiata poco prima e che proprio per questo emanava ancora calore. L’indomani mattina però il proprietario della vettura, non accorgendosi della sua presenza, ha messo in moto il veicolo, facendo così partire il motore. Il gatto è rimasto dunque gravemente ustionato in diverse parti del corpo, ma ad avere la peggio sono state le sue orecchie che purtroppo ha perso completamente.

Per sua fortuna però, nonostante il dolore enorme, si è salvato e così anche il suo senso dell’udito. Il micio è stato prima preso in carica dalla Nashville Cat Rescue per poi trovare una donna che lo adottasse e che lo portasse a casa con lei, dove trovare tanto amore e tanto calore senza più rischiare la vita. Ora si chiama Lemmy e vive una nuova vita lontano dalla strada. (G. M.)