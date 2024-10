Gatto ferito al muso per furto di cibo, la rinascita dopo il dolore

Un gatto, vittima di violenze, è stato trovato con il muso fratturato e costretto a nascondersi tra i cespugli per giorni, spaventato e senza speranza. Ogni giorno si raccontano sui social network storie di animali maltrattati, e quella del gatto bianco e arancione non è un’eccezione. Malmenato brutalmente, ha subito gravi ferite, specialmente al muso, che gli hanno impedito di mangiare e bere. Tuttavia, il suo destino ha preso una piega inaspettata.

Un video che documenta il suo salvataggio ha emozionato moltissime persone. Pubblicato da Animal’s Health Care, un gruppo di amanti degli animali in Vietnam, mostra il lavoro instancabile di chi si dedica al soccorso degli animali in difficoltà. Una donna, notando l’animale ferito, ha contattato i soccorritori, descrivendo la situazione disperata del gatto. Gli operatori, arrivati sul posto, hanno faticato a convincere il felino a uscire dal suo nascondiglio a causa della sua paura. Solo grazie alla sedazione sono riusciti a salvarlo.

Il gatto è stato immediatamente portato in una clinica veterinaria, dove ha subito un intervento urgente. I veterinari hanno rilevato che le fratture erano il risultato di colpi violenti e che l’animale era molto debilitato. L’operazione, complessa e delicata, è durata diverse ore e ha mirato a ricostruire le ossa del muso. Fortunatamente, grazie alla competenza del personale e alla determinazione del gatto, la situazione si è risolta positivamente.

Dopo quattro giorni dall’intervento, il gatto ha iniziato a mangiare di nuovo, e con settimane di cure intensive ha recuperato lentamente. L’affetto della donna che lo ha salvato ha contribuito a far sì che potesse riacquistare fiducia negli esseri umani. Alla fine, il gatto è stato adottato dalla sua soccorritrice e ora vive serenamente nella nuova famiglia, dimenticando il suo passato doloroso. Purtroppo, non si conoscono i responsabili di questo atroce maltrattamento, illustrando ancora una volta la triste realtà di maltrattamenti animali che avvengono in tutto il mondo. Nella sua sfortuna, il gatto ha trovato chi si è preso cura di lui, e la sua vita è ora segnata dall’amore e dalla serenità.