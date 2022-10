Gatto estratto vivo dalle macerie dopo un’attacco russo su Kiev

Un gatto è stato estratto vivo dalle macerie di un palazzo caduto al suolo dopo l’ennesimo raid russo su Kiev.

Continua il conflitto tra la Russia e l’Ucraina e ancora una volta a farne le spese sono edifici civili. In uno degli ultimi attacchi russi rivolti a Kiev è stato colpito un palazzo. Dalle macerie dell’edificio è stato estratto dai soccorritori un piccolo gatto, fortunatamente vivo.

Si è ancora alla ricerca dei proprietari del feline ma purtroppo ad ora nessuno si è fatto avanti per denunciarne la scomparsa. Il video del salvataggio sta facendo il giro del web.

Raid russo colpisce una palazzina di Kiev: i soccorritori salvano un gatto

Sono ormai mesi che il conflitto tra Russia e Ucraina sta occupando le pagine di tutti i giornali del mondo. Purtroppo gli attacchi e i bombardamenti continuano imperterriti e sembra che la parola fine sia ancora molto lontana. A farne le spese, come spesso accade, sono i civili, costretti a vivere in un clima di terrore continuo e dove l’insicurezza regna sovrana. Anche nel caso dell’ultimo attacco russo su Kiev a pagare le conseguenze di questa guerra è stato un palazzo abitato da alcune famiglie. Durante la mattina del 17 ottobre 28 droni russi erano diretti sulla capitale, ma solo cinque di questi hanno raggiunto gli obiettivi. Gli altri ventitré hanno purtroppo colpito edifici e persone indifese.

Da uno degli edifici colpiti il bilancio è stato quello di un morto e quattro persone ferite. Proprio dalle macerie di questa palazzina rasa al suolo dopo il raid, i soccorritori accorsi per cercare superstiti o, nel peggiore dei casi, le vittime, si sono imbattuti in un piccolo gatto. Il felino era rimasto intrappolato sotto le macerie e uno dei vigili del fuoco è riuscito ad estrarlo ancora vivo e consegnarlo alle cure di chi potesse prendersene cura. Purtroppo però sembra che lo stesso destino non sia capitato ad alcuni abitanti del palazzo.

Of the 28 drones that flew to #Kyiv, only 5 reached their goal

As a result of the morning attack, 1 person was killed, 4 were injured. A cat was also rescued from the rubble of the house.#PutinIsaWarCriminal #Kiev #RussiaIsATerroristState #SlavaUkraïni #Ukraine #Ukraina pic.twitter.com/GhtYg9OifD — Feher_Junior (@Feher_Junior) October 17, 2022

I volontari che hanno preso in stallo il gatto salvato dalle macerie del palazzo di Kiev stanno ancora aspettando che qualcuno si faccia avanti per rivendicarlo. Ad ora nessuno sembra aver chiamato o abbia denunciato la scomparsa di un cucciolo in quella zona. La peggiore delle ipotesi è che l’animale fosse proprio della famiglia che purtroppo non è riuscita a sopravvivere al crollo del palazzo dopo il raid.

Il video del salvataggio dell’animale sta facendo il giro del web, quasi come un simbolo di speranza per tutte le vittime, umane e animali. (G. M.)