Gatto di questo colore? Attenzione, potrebbe avere problemi di salute

In base al colore del mantello, un gatto potrebbe avere diverse probabilità di sviluppare problemi di salute. L’aspettativa di vita media di un gatto è di circa 12 anni, ma questo varia a seconda della razza e del colore del mantello. In particolare, il mantello bianco è correlato a un aumento della sordità, dovuta alla dominanza del gene W, responsabile del colore bianco e di alcune varianti con piccole aree bianche. I gatti con mantello bianco e occhi azzurri hanno una maggiore probabilità di essere non udenti.

La sordità si presenta a causa di un processo degenerativo nella coclea, che inizia nei primi giorni di vita e si completa attorno al primo mese. Anche i gatti con aree bianche nel mantello possono essere colpiti dalla sordità, legata al gene pielbald S. Inoltre, alcuni gatti possono avere una predisposizione alla sordità a causa del gene albino C, che esprime mantelli albini in forme recessive. Le razze più spesso colpite da problemi uditivi includono l’American e il British Shorthair, il Devon Rex, il Persiano, il Ragdoll, il Siberiano, il Norvegese, il Maine Coon e lo Scottish Fold.

È importante notare che il comportamento dei gatti può cambiare se non si sentono bene. Cambiamenti nel loro modo di interagire, come evitare coccole, possono essere segnali di malessere. Anche in situazioni normali come traslochi o cambiamenti in famiglia, i gatti possono mostrare alterazioni comportamentali, ma è cruciale monitorare eventuali segnali fisici o psicologici di malattia.

La presenza di querce azzurre o iridi eterocromiche può essere un indicativo di sordità, poiché il gene W può sopprimere i melanociti nella pelle e nell’iride. Così, i gatti bianchi mostrano una netta predisposizione a problemi di salute rispetto ad altri colori.

Infine, è fondamentale che i proprietari di gatti prestino attenzione al comportamento e all’interazione dei loro animali per individuare prontamente qualsiasi problema di salute, affinché possano ricevere le necessarie cure e attenzioni.