Gatto dalla testa piatta ritrovato in Thailandia

La razza del gatto dalla testa piatta era ritenuta estinta da tre decenni e Considerata una delle specie più rare e a rischio di estinzione al mondo. Un esemplare di questa rara specie felina ritenuta estinta in Thailandia è stato avvistato in un santuario della fauna selvatica, quasi tre decenni dopo l’ultima osservazione.

I gatti dalla testa piatta, che hanno all’incirca le dimensioni di un gatto domestico, sono tra le specie di felini selvatici più rare e a rischio di estinzione al mondo. Originaria del Sud-est asiatico, la specie è considerata minacciata a causa della perdita di habitat. Un’indagine ecologica ha prodotto 29 avvistamenti nel Santuario della Fauna Selvatica della Principessa Sirindhorn, nel sud della Thailandia.

La frammentazione dell’habitat ha reso la specie sempre più isolata. Non è stato ancora possibile contare il numero di individui degli avvistamenti, poiché la specie non presenta segni distintivi. Le immagini mostrano una femmina e il suo cucciolo, un segno raro e incoraggiante per questa specie, che in genere partorisce un solo cucciolo alla volta.

L’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura stima che nel mondo rimangano circa 2.500 gatti dalla testa piatta. In Thailandia, la specie era considerata «probabilmente estinta». Le foreste paludose thailandesi sono state pesantemente frammentate per scopi agricoli e i gatti sono anche minacciati da malattie trasmesse dagli animali domestici.

ARTICOLI CORRELATI

