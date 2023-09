gatto consola fratellino disperato, è tenerissimo

Conquista il cuore degli utenti del web il video che mostra il tenero momento in cui un gatto consola il fratellino affranto per la partenza della loro mamma umana.

Ogni essere umano ha la propria personalità e per gli animali domestici non è certamente diverso. La maggior parte delle persone tende però ad attribuire ai gatti o ai cani comportamenti standardizzati. I felini domestici, ad esempio, sono descritti come animali indipendenti e spesso poco affettuosi. Anche se si può affermare che è più comune nei gatti, rispetto invece ai cani, un atteggiamento di maggiore indipendenza nei confronti dei propri umani, naturalmente queste categorizzazioni non sempre sono corrette. A dimostrazione di ciò arriva un video che mostra quanto affettuoso possa essere un gatto che prova talmente tanta tristezza ogni volta che la sua umana esce di casa da piangere disperato trovando consolazione solo nella compagnia del fratello felino.

Il tenero momento in cui un gatto consola il fratellino dopo che la loro umana è andata al lavoro

Il filmato del gatto affettuoso di nome Baby e del fratello di nome Nosy è stato condiviso su TikTok dalla proprietaria dei felini, Rosa Leger, che ha creato per loro un profilo social all’account @Cat Vida.

Da quando il video è stato condiviso su TikTok è stato visualizzato milioni di volte, tanto da diventare virale sul web e commuovendo migliaia e migliaia di utenti dei social. Le immagini mostrano Baby, un gattino dal manto arancione tigrato, vicino a un gatto dal manto bianco e nero di nome Nosy. Il micetto arancione appare chiaramente sconvolto: con gli occhi tristi e la testa appoggiata contro il collo del fratellino, il felino sembra abbia proprio bisogno di consolazione. Nosy, dal canto suo, non si tira affatto indietro, consapevole che il suo amico a quattro zampe ha bisogno di lui per sentirsi meno triste.

Rosa Leger racconta che Baby e Nosy «si coccolano tutto il giorno e stanno insieme per ventiquattro ore al giorno. Quando ho preso Nosy, era un po’ aggressivo e molto solo. Baby ha portato il sole nella sua vita. Ora ama giocare e adora coccolare suo fratello. È super protettivo nei suoi confronti e gli fa sempre il bagno». Spesso i gatti dal manto arancione si contraddistinguono per la loro grande sensibilità e per il loro bisogno di attenzioni. Nel caso di Baby, poi, è la stessa Rose a spiegare il motivo per cui negli ultimi tempi il micetto chieda continuamente al fratello di venire consolato.

@catvida #catsoftiktok #twocats #catbrothers ♬ Stand By You – Rachel Platten

Così infatti la donna racconta sui social: «Sono stato via per alcuni giorni in vacanza e sapevo che il mio gatto arancione avrebbe avuto difficoltà Baby mi segue ovunque io vada e piange persino vicino alla porta ovunque esco di casa per alcune ore, qualcosa mi ha detto di controllare le mie telecamere fotografiche mentre sono via e ho trovato questo adorabile momento del mio gatto maggiore che conforta il suo fratellino».

Da quando Rose è tornata dalle vacanze, quindi, Baby non vorrebbe che si allontanasse più, neanche per andare al lavoro. Dal momento che è naturalmente inevitabile che la donna non esca di casa, ci pensa Nosy a far sentire meglio il gattino triste. I motivi per i quali i felini piangono, infatti, sono sempre riconducibili a un tentativo di attirare l’attenzione dei loro proprietari per mostrare che sentono la loro mancanza. La maggior parte dei felini domestici soffre infatti di ansia da separazione soprattutto durante le ore notturne e durante la prima mattina. I gatti possono quindi essere bisognosi di coccole e per nulla indipendenti. (di Elisabetta Guglielmi)