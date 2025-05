Gatto che si morde e si lecca: cause e soluzioni

Il comportamento del gatto che si morde o si lecca eccessivamente può indicare un problema che richiede attenzione. Normalmente, i gatti dedicano il 30-50% del loro tempo alla toelettatura, essenziale per la salute del mantello. Quando questo comportamento diventa persistente e localizzato in specifiche aree del corpo, è necessario indagare ulteriormente.

Uno dei motivi principali per cui un gatto può mordere o leccarsi in modo eccessivo è il fastidio o il dolore in un’area specifica, che può derivare da problemi articolari, infiammazioni o piccole ferite invisibili. Il gatto cerca sollievo attraverso una toelettatura eccessiva, interpretando questa azione come un modo per alleviare il disagio.

Anche le problematiche dermatologiche, come la dermatite, possono causare un comportamento eccessivo; ad esempio, un’infestazione di pulci provoca prurito e irritazione nella pelle. Le reazioni allergiche, dovute a sostanze ambientali o alimentari, possono portare a sintomi dermatologici come arrossamenti e perdita di pelo.

La qualità dell’alimentazione gioca un ruolo importante: una dieta carente di nutrienti come gli acidi grassi omega-3 e omega-6 può compromettere la salute della pelle, causando secchezza e prurito.

Anche fattori comportamentali come lo stress possono contribuire a questo comportamento. Cambiamenti nell’ambiente, nuove presenze in casa o rumori forti possono scatenare stress, manifestandosi attraverso comportamenti compulsivi come l’eccessiva toelettatura.

È fondamentale consultare un veterinario per una diagnosi accurata e per stabilire un percorso di cura, sia fisico che psicologico.

Fonte: www.amoreaquattrozampe.it