Gatto che non beve: trucchi per garantirne l’idratazione

Cosa fare se il gatto non beve abbastanza

La disidratazione nei gatti è un problema serio e può compromettere la loro salute. I felini, per natura, bevono meno rispetto ad altri animali poiché discendono da specie che vivevano in ambienti aridi, ottenendo liquidi principalmente dalle prede. Questo comportamento persiste anche nei gatti domestici, specialmente se alimentati con crocchette secche.

Un’adeguata idratazione è fondamentale, poiché la disidratazione prolungata può danneggiare i reni, rendendoli vulnerabili a insufficienze croniche. Inoltre, può influire negativamente sulla circolazione sanguigna, aumentando la densità del sangue e causando sforzi al cuore. Anche fegato, polmoni e cervello possono risentirne, portando a confusione, debolezza e gravi malesseri.

I segnali di disidratazione includono apatia, feci secche, minzione ridotta, e segni fisici come occhi infossati, gengive secche e pelle che non torna rapidamente in posizione se pizzicata. Le zampe fredde possono indicare una circolazione compromessa.

Se si sospetta che il gatto non beva a sufficienza, è consigliabile fornire acqua fresca in più punti della casa e considerare l’uso di fontanelle. Aumentare la quantità di cibo umido può aiutare. È importante monitorare quotidianamente quanto acqua rimane nella ciotola e, in caso di segnali evidenti di disidratazione, contattare tempestivamente il veterinario. La prevenzione è fondamentale per garantire la salute del proprio micio.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.amoreaquattrozampe.it