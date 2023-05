Gatto capisce che deve difendere la casa: l’attacco improvviso

Il gatto reagisce prontamente e riesce a difendere dall’attacco improvviso la casa, una lezione che l’intruso non dimenticherà – VIDEO.

Mai invadere il territorio di un gatto o potrebbe finire male! Sebbene in giro per il web si vedano video di felini carini, coccolosi, pigri e giocosi, una caratteristica che spesso non viene mostrata è quanto siano territoriali e ostili verso gli animali che non conoscono. Di recente è diventato virale un video di TikTok che vede un gatto reagire prontamente all’arrivo di una volpe.

Con un attacco improvviso, il gatto sorprende l’intruso e lo fa scappare – VIDEO

Il gatto ha molti lati del suo carattere da mostrare, e lo fa nei momenti più opportuni. Nel video virale si può vedere come questo micio sia in grado di respingere una volpe.

La natura è indubbiamente impressionante, ogni giorno riesce a sorprenderci con qualcosa di nuovo, che si tratti di un paesaggio mozzafiato o degli animali e i loro comportamenti. I gatti si adattano bene sia alla vita casalinga che all’aperto, in questo articolo abbiamo approfondito come insegnare al gatto a non uscire di casa. Tuttavia, a volte possono davvero essere territoriali come i cani.

🐾 Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Il video che sta facendo il giro del web e che in poche ore è diventato molto popolare su TikTok, vede come protagonisti un gatto e una volpe. La clip è stata ripresa e pubblicata dall’utente @yolandamartinez2946 e mostra il suo gatto arancione seduto in agguato davanti alla porta che tiene attentamente d’occhio quello che sta succedendo fuori dalla porta di casa.

Apparentemente sembra che il gatto stesse proprio facendo la guardia di casa ad una volpe arrivata in giardino e, come ogni animale curioso, si stava avvicinando troppo alla porta di casa. All’inizio la volpe fissa il gatto e si avvicina lentamente, con cautela al vetro che la separa dal gatto. Tuttavia il felino non ci ha pensato due volte a reagire e ha ristabilito l’ordine spaventando la volpe curiosa, facendola scappare.

@yolandamartinez2946♬ sonido original – yolyMar

😍 Non perderti i nostri contenuti esclusivi: Amore a quattro zampe è anche su PINTEREST

Il video ha superato i 4 milioni di visualizzazioni, ha più di 700 mila “mi piace” e più di 2.000 commenti, dove la maggior parte sono di persone che si sono identificate con la piccola volpe. Secondo alcuni, il gatto avrebbe solo fatto ciò che ogni animale dovrebbe, ovvero difendere il suo territorio. Altri si sono dispiaciuti per la volpe spaventata, che probabilmente lo segnerà a vita.