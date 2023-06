Gatto cade dal 6° piano e sfonda il parabrezza dell’auto: come sta adesso

Un gatto è caduto dal sesto piano di un appartamento sopra al parabrezza di un’auto parcheggiata: le condizioni di salute del felino.

Bangkok, capitale la città più popolosa della Thailandia. Mattina presto. Sono le sette e un uomo è appena uscito di casa per andare al lavoro; sta per raggiungere la sua auto parcheggiata sotto ai palazzi quando riceve una telefonata. Anche se non fosse stato avvertito dalla chiamata telefonica proveniente da una ditta per le assicurazioni automobilistiche, l’uomo si sarebbe comunque reso conto nel giro di pochi minuti, di quanto accaduto non appena avesse raggiunta la macchina: il suo parabrezza era infatti infranto in mille pezzi. La causa? Un gatto precipitato da uno dei balconi del palazzo.

L’incredibile caduta dal sesto piano del gatto tigrato: il micio ha rotto il parabrezza di un auto

Gli avvenimenti si sono svolti la scorsa settimana a Bangkok e sono stati raccontati in un post, con tanto di foto, condiviso sulla pagina Facebook del proprietario dell’auto, il cittadino tailandese Apiwat Toyothaka (all’account @Apiwat Toyothaka).

Apiwat Toyothaka ha raccontato agli utenti del web che a cadere sulla sua auto, rompendo il parabrezza, è stato un povero gatto dal manto grigio tigrato di nome Sifu. Il micio è un esemplare abbastanza robusto tanto che il suo peso, come si legge sul post condiviso su Facebook, è di otto chili e mezzo. Data la sua massa corporea, cadendo dal sesto piano Sifu ha distrutto il vetro dell’automobile che si trovava sotto al balcone dell’appartamento in cui vive.

Sconvolti dopo aver assistititi alla caduta del loro adorato quattro zampe e terribilmente preoccupati per le condizioni di salute del micio, gli umani di Sifu sono usciti di corsa e scese il più velocemente possibile le scale, sono arrivati sul luogo dell’incidente. Qui, hanno trovato il parabrezza in frantumi e, accanto all’automobile, hanno visto Sifu. Il gatto, apparentemente illeso dopo la caduta, sedeva sull’asfalto in attesa dei suoi umani. Con lo sguardo che esprimeva in parte la paura, in parte lo scombussolamento e in parte la confusione per quanto accaduto, Sifu è stato portato subito dal veterinario.

Intanto la famiglia del gatto si è preoccupata anche di avvertire la ditta di assicurazioni perché contattasse il proprietario dell’auto, Apiwat Toyothaka. Così l’uomo ha scritto su Facebook: «Il fiduciario mi ha chiamato alle sette del mattino e mi ha detto che un gatto era caduto sopra la mia auto. Ero confuso dall’episodio. Era solo un gatto che cadeva sulla mia macchina. Tuttavia, quel gatto pesa otto chili e mezzo e ha rotto il vetro posteriore della mia auto». Toyothaka non ha pensato al danno alla macchina, preoccupandosi invece subito per il gatto. L’uomo è riuscito così a contattare i proprietari di Sifu e a ricevere notizie sulle condizioni di salute del felino tigrato.

Dopo un’attenta visita medica presso una clinica veterinaria, fortunatamente non è stato riscontrato alcun danno in Sifu: il gattino non ha infatti riportato lesioni né ferite, ma solo la perdita di due unghie e un coagulo di sangue. Il micio è stato estremamente fortunato nel cadere sull’auto: il parabrezza ha, infatti, attutito la sua caduta scongiurando danni gravi e fratture alle ossa. Oltre a dover ripagare il danno causato dal gatti, gli umani di Sifu sono stati multati dal condominio, venuto a conoscenza della vicenda, in quanto gli animali domestici non sono ammessi nel loro comprensorio di appartamenti. Non si hanno ulteriori informazioni riguardo a Sifu; a giudicare, però, dalle foto condivise su Facebook, il micetto è tornato a casa sano e salvo e si sta riprendendo dalla brutta esperienza. Purtroppo, soprattutto in primavera e in estate quando le finestre vengono aperte con maggiore frequenza, c’è il rischio che i felini domestici possano arrampicarsi sulle ringhiere e cadere di sotto. I gatti, infatti, amano le altezze: sempre pronti per loro natura a raggiungere i punti più alti possibile che trovano in casa per guardare dall’alto cosa accade sotto di loro e controllare tutto, finiscono spesso per mettersi in situazioni pericolose, cadendo dai balconi proprio come è stato per Sifu. (di Elisabetta Guglielmi)