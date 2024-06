Gatto arrestato dopo l’incidente, la notizia lascia senza parole

Spopola sul web una notizia che ha divertito milioni di persone: un gatto è stato “arrestato” dopo un incidente automobilistico.

La polizia è un organo pubblico fornito da uno Stato con finalità di contrasto alla criminalità, mantenimento dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza. Per questo gli agenti di polizia devono comportarsi in modo irreprensibile, anche se i “criminali” arrestati chiedono a gran voce di essere liberati. E a dimostrare di avere un comportamento irreprensibile è stato un agente che non si è lasciato convincere dalle suppliche di un gattino dal manto tigrato che, dopo essere stato fatto salire sulla volante della polizia, ha provato in tutti i modi a chiedere di essere rilasciato. Ma quale incidente sarà mai accaduto perché il quattro zampe venisse “arrestato”?

Gatto supplica il poliziotto di farlo scendere dalla volante: l’insolito video fa il giro del web

Quanto accaduto è testimoniato da un video che, condiviso sul profilo TikTok di S. C. Reviews82 (all’account social @S. C. Reviews82), ha conquistato migliaia di utenti del web.

Il filmato pubblicato su TikTok mostra un gattino dal manto tigrato seduto sul sedile posteriore di una volante della polizia. Il piccolo, con le zampe anteriori appoggiate al finestrino, cerca in tutti i modi di attirare l’attenzione dell’agente in piedi in strada. Data l’espressione del quattro zampe e la situazione in cui si trova, gli utenti del web nel vedere le immagini hanno scherzato sul fatto che il gattino sembra un criminale appena arrestato.

Nonostante spesso sui social network vengano condivisi video e immagini aventi per protagonisti animali che si sono macchiati di “furti” di giocattoli o di cibo, nel caso del gattino tigrato la realtà è ben diversa. Come spiegato dagli agenti di Polizia, il felino domestico stava viaggiando a bordo di un pick-up con tre persone. Per cause ancora da definire, il veicolo è andato a sbattere contro il guardrail. Il micio, spaventato per l’incidente, è riuscito a scappare dall’auto finendo al centro della carreggiata.

I fatti si sono svolti a Nashville, la capitale dello Stato del Tennessee situata sulle sponde del fiume Cumberland nella contea statunitense di Davidson. Proprio sul tratto autostradale di Nashville, uno degli agenti dell’Highway Incident Response Unit, servizio incaricato di spostare veicoli danneggiati e detriti per facilitare il ritorno del traffico sulle autostrade, ha avvistato il gattino e lo ha messo in salvo sulla propria vettura.

Secondo quanto riportato, gli umani che erano nel pick-up con il gatto sono rimasti feriti nell’incidente. Il micetto è stato affidato temporaneamente a uno dei parenti dei proprietari finché questi non si saranno ristabiliti e non potranno tornare a casa. (di Elisabetta Guglielmi)