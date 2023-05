Gatto anziano accoglie il nuovo gattino in famiglia: il video emozionante

Il gatto anziano accoglie un nuovo gattino in famiglia per poi capire che dovrà lasciarlo andare: il video dei due mici è emozionante.

Il momento in cui un gatto adulto ha accolto nel suo circondario un piccolo esemplare di micio prossimo, come lui, all’adozione di una nuova famiglia ha emozionato moltissimi utenti per il loro profondo legame instauratosi in pochi giorni dall’arrivo del cucciolo. Il gatto anziano, che diventa in breve tempo lo “zio” del gattino“, non vorrebbe mai lasciarlo andar via.

Gatto anziano accoglie il nuovo gattino di famiglia in casa: video emozionante

L’anziano gatto dal pelo bianco e nero, che ha temporaneamente adottato il piccolo micio, si chiama Cricket. La sua reazione all’arrivo e poi alla partenza del cucciolo ha suscitato migliaia di apprezzamenti su TikTok dal momento della condivisione del video che immortala i loro ultimi istanti sotto lo stesso tetto.

Dal primo incontro del baby gatto con l’anziano esemplare, i portavoce della pagina di @cattyshackcatcafe, alquanto popolare sulla piattaforma social di TikTok, non hanno saputo resistere dal rendere pubblico il loro muto ma adorabile scambio di tenerezze.

Sembra che entrambi gli esemplari abbiano spontaneamente adottato le regole per una buona convivenza tra gatto adulto e cucciolo, indispensabili per far sì che esemplari di diversa età possano trascorrere serenamente la loro vita assieme a rispettare le loro reciproche abitudini.

È inevitabile che il comportamento del gatto adulto sia diverso da quello di un cucciolo, eppure entrambi – come in questo caso particolare – potrebbero mostrare dei modi di fare in comune.

Il gattino, nuovo arrivato, ha subito beneficiato di un’ampia dose di coccole dal suo amorevole zio Cricket all’interno del rifugio per animali dove entrambi attendevano la loro adozione. Ora, però, Cricket si trova costretto a dover salutare il cucciolo – a pratiche ultimate – diretto finalmente verso la sua nuova casa.

@cattyshackcatcafe Cricket is a lover 😻 #kitten #bond #adopted #catcafe ♬ Natural Kindness – Relaxing Green Piano

“Lo zio Cricket dovrebbe andare il piccolo“, scrivono alcuni utenti tra i commenti inteneriti di fronte alla scena riportata dalla gettonata condivisione su TikTok. Per il momento il cucciolo dovrà seguire la sua strada, ma – chissà – nulla esclude che i nuovi genitori umani del piccolo micio decidano di prendere in casa con loro anche il suo adorabile zio. A noi, ovviamente, non resta che sperarlo.