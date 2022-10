Gatto annoiato morde la tv durante una partita di calcio e la rompe

É diventato virale il video in cui un gatto annoiato morde la tv e la rompe proprio mentre i suoi padroni la stavano guardando.

I gatti sono degli animali famosi per i loro danni in casa e molto spesso la noia gioca davvero brutti scherzi. Un gattone non sapeva come passare il tempo mentre i suoi padroni erano impegnati a guardare una partita di Champions League in tv, così ha deciso di iniziare a morderla. Purtroppo però l’animale ha deciso di mordere proprio nel punto sbagliato e così l’immagine sullo schermo ha iniziato a dividersi in due parti. Il video del gesto del gatto e della reazione dei padroni è subito diventato virale su Tik Tok.

Il gatto morde la televisione e rompe lo schermo mentre i suoi padroni la stavano guardando

I video delle avventure degli animali sono di certo i preferiti degli utenti di Tik Tok. Nel social cinese sono infatti migliaia le immagini di cani e gatti che compiono gesti e azioni che possono risultare spesso esilaranti. In questo caso però di sicuro i padroni del gatto protagonista si sono divertiti un po’ meno. Il loro animale domestico infatti ha deciso di giocargli un brutto scherzo proprio mentre erano rilassati e intenti a guardare comodamente da casa una partita di calcio.

Sembrava una serata tranquilla come tante. In televisione stavano trasmettendo la sfida di Champions League tra la squadra francese del Paris Saint German contro quella portoghese del Benfica. Tutto scorreva in modo sereno fino a quando quello che all’apparenza era solo un innocuo gatto non ha deciso di stravolgere ogni cosa.

La dolce palla di pelo di casa si stava annoiando e ha così deciso che avrebbe dovuto trovare un passatempo per la sua noia. Il caso ha voluto che ad attirare la sua attenzione fosse proprio la tv che i suoi padroni stavano guardando. Il felino è così salito sul mobile e ha iniziato a morsicchiare lo schermo. Ed ecco che il danno era fatto!

Con una precisione quasi chirurgica il gatto è riuscito a mordere la tv in un punto cruciale e andando così a romperla. L’immagine infatti di punto in bianco ha iniziato a dividersi in due parti. Uno dei due proprietari ha così d’istinto urlato, facendo scappare via il gatto che aveva capito di aver fatto un danno. La cosa più divertente è stata però la reazione dell’altro padrone che ha continuato per qualche secondo a chiedersi retoricamente ” ha davvero rotto la tv?“. Il video di questa divertente scena domestica è stato poi caricato su Tik Tok diventando in pochissimo tempo virale e collezionando migliaia di like, visualizzazioni e condivisioni da parte degli utenti. (G. M.)