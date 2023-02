Gattino testardo prova in ogni modo a convincere il fratello maggiore video

Un video su TikTok mostra i tentativi di un gattino nel convincere il fratello felino maggiore che non vuole saperne nulla di lui.

L’arrivo di un nuovo ospite a quattro zampe spesso può rappresentare un problema per gli altri animali domestici della casa. Nonostante molti saranno contenti di avere un nuovo amico con cui condividere le giornate, non saranno pochi i cani o i gatti che non prenderanno con favore la decisione dei loro umani di avere un altro animaletto, soprattutto se cucciolo. Così è accaduto a un gatto adulto dal manto tigrato che non ha per nulla condiviso l’idea della sua proprietaria di accogliere un piccolo gattino di poche settimane. Il cucciolo, dal manto bianco ricoperto di macchie nere, non si è però scoraggiato di fronte alle evidenti proteste del gattone di casa e ha tentato ogni sforzo per convincere quello che considerava come un fratello maggiore a dargli una possibilità.

Il gatto adulto non accetta il cucciolo da poco arrivato: il video del dolce gattino e del fratello maggiore

La storia dei due gatti è stata raccontata dalla loro umana, Meg Hulme, che ha condiviso sul suo account di TikTok (@meghulme) un video che ritrae i felini. Il filmato in brevissimo tempo è diventato virale, totalizzando oltre sette milioni di visualizzazioni e ricevendo migliaia di commenti affettuosi.

Come ha raccontato Meg Hulme, è stata necessaria una settimana perché il suo gatto tigrato accettasse che il cucciolo gli si avvicinasse. Il gattino però non si è mai scoraggiato e in ogni momento ha tentato di instaurare un legame con il felino di casa. Come è possibile vedere dal video, all’inizio il micio adulto si è mostrato estremamente geloso del nuovo arrivato, soffiandoli contro e cercando di allontanarlo.

@meghulme besties for life🥹 #cat #catsoftiktok ♬ Pieces (Solo Piano Version) – Danilo Stankovic

Il piccolo, per nulla ha spaventato, non ha però demorso. Seguendo ovunque il gatto tigrato è riuscito infine a conquistare il suo cuore. Negli ultimi secondi del filmato è infatti possibile vedere come il micione coccoli il cucciolo, pulendolo affettuosamente. La storia di questi due felini offre un ottimo esempio di come la perseveranza e l’impegno costante permettano di raggiungere i propri obiettivi. Il modo con cui il gatto adulto si è poi inizialmente rivolto a quello più giovane permette inoltre di far riflettere sull’importanza che riveste il modo con cui un nuovo animaletto domestico viene presentato al quattro zampe di casa. All’inizio il rapporto potrà essere difficile, ma alla fine il legame che si instaurerà tra i due coinquilini sarà sicuramente profondo. (di Elisabetta Guglielmi)