Gattino sceglie un posto pericoloso per nascondersi non è una buona idea

Un gattino ha scelto davvero un posto molto pericoloso per nascondersi: il video del micio testardo che non vuole uscire dal forno in cucina.

I felini hanno la comune abitudine di nascondersi nei luoghi più disparati. Questo comportamento, presente sia nei gatti domestici che in quelli randagi, è un lascito della loro natura di predatori che sono allo stesso tempo prede per altri animali di maggiori dimensioni. Spesso l’abitudine di intrufolarsi in spazi angusti e ristretti o di salire su alberi e tetti degli edifici porta i gatti a finire in situazioni particolarmente pericolose, esattamente come è stato per un gattino diventato protagonista di un video condiviso su TikTok.

Il posto pericoloso scelto dal gattino come nascondiglio: il micio si rifugia nel forno

Il filmato è stato condiviso su TikTok all’account dell’utente @iiamrya_ shawty dalla donna che ha assistito alla bizzarra scena.

Il filmato mostra i tentativi di un bambino di tirare fuori un gatto dal manto grigio intrufolatosi nel forno della cucina. Il micetto, infatti, non appena ha visto che il forno veniva acceso e aperto per porre all’interno una teglia di Mac & Cheese (espressione utilizzata per indicare i maccheroni al formaggio, preparati secondo una ricetta tipica statunitense), è entrato di corsa in cucina e si è infilato nell’elettrodomestico. Attratto dalla luce e dal calore che mano a mano iniziava a intiepidire la superficie, il micio non voleva più uscire dal suo nascondiglio perfetto.

Fortunatamente il bambino è intervenuto in soccorso allo spericolato micetto ed è riuscito, seppur a fatica, a tirare fuori il felino prendendolo in braccio. Dal canto suo, il quattro zampe non si è mostrato per nulla contento della decisione del bambino e ha cercato in tutti i modi di opporre resistenza per rimanere al suo posto. Nella didascalia posta a corredo del video, la madre del bambino scrive scherzosamente: «this is exactly why i don’t like cats» (tradotto in italiano: «questo è esattamente il motivo per cui non mi piacciono i gatti»); poi aggiunge: «and before yall say anything we threw that mac n cheese out and cleaned the oven , we dont play that over here» (tradotto in italiano: «e prima che diciate qualsiasi cosa, aggiungo che abbiamo buttato via quel mac & cheese e pulito il forno»).

@iiamrya_ this is exactly why i don’t like cats 😭🤦🏽‍♀️(and before yall say anything we threw that mac n cheese out and cleaned the oven , we dont play that over here😭) #fyp #catsvideo #cats #viral #catinoven #viralvideo #food #weirdcatvideo ♬ Sick Of It – KingDiaaa2

Insomma, la donna è stata naturalmente costretta a buttare il cibo che aveva preparato e a disinfettare il forno. In questo caso il curioso gattino dal manto grigio tigrato (esemplare di gatto europeo, detto anche celtico dal pelo corto), ha messo in pericolo la propria incolumità. Per fortuna la sua famiglia umana è riuscita a metterlo subito in salvo, ma è frequente che i felini domestici si nascondano nei posti più disparati della casa sottraendosi alla vista dei loro proprietari anche per diverse ore consecutive. (di Elisabetta Guglielmi)