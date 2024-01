Gattino in strada sta per essere investito: accade l’incredibile

Un piccolo gattino dal manto arancione è fermo al centro della strada con il rischio di venire il investito: motociclista e automobilista intervengono in suo aiuto.

Le strade e i mezzi di locomozione rappresentano per gli animali una fonte continua di pericolo. Volpi, ricci e altri animali selvatici ogni giorno rischiano di venire investiti. Lo stesso discorso vale per i cani randagi e, ancora di più, per i gatti. Sono purtroppo moltissimi i felini che quotidianamente perdono la vita mentre tentano di attraversare la strada. La maggior parte degli automobilisti sfreccia a tutta velocità senza preoccuparsi della possibile presenza di un animale. Per fortuna, però, ci sono ancora alcune persone come un motociclista e un automobilista che, in Belgio, si sono prontamente fermati per prestare soccorso a un cucciolo di gatto bloccato al centro della carreggiata.

Motociclista e automobilista aiutano un gattino bloccato in strada: il video del salvataggio del cucciolo

Il video del salvataggio del gattino è stato realizzato dallo stesso motociclista e, in seguito, condiviso su un canale YouTube dedicato agli amanti degli animali e in particolare dei gatti, Paw Meow (all’account social @Paw Meow).

In Belgio, nei pressi della città di Mons (capoluogo della provincia vallona dell’Hainaut), un motociclista sta percorrendo le strade del Paese, filmando, con una videocamera posizionata sul casco, il suo viaggio. A un certo punto, al centro della carreggiata, l’uomo nota un animale raggomitolato su se stesso: con una sterzata, riesce ad evitarlo, ma si rende conto che si tratta di un gattino e capisce di dover intervenire e prestargli soccorso. Accosta quindi la moto poco più avanti e torna indietro velocemente.

A notare la presenza del quattro zampe, intanto, era stato anche un automobilista, che dopo aver fermato la vettura stava scendendo proprio nello stesso momento del motociclista. Come testimonia il filmato ripreso dalla videocamera e condiviso sui social, i due uomini, prima ancora di rivolgersi la parola, sono corsi in strada e hanno cercato di rallentare il traffico, avvertendo le persone della presenza del gatto.

I due sono così riusciti a trarre in salvo il piccolo felino. Il gattino, un bellissimo cucciolo di poche settimane di vita dal manto arancione tigrato, non sembrava neanche essersi reso conto del pericolo a cui era andato incontro rimanendo fermo al centro della strada. Sorpreso, ma neanche troppo spaventato, il cucciolo ha fissato a lungo con i suoi grandi occhi il motociclista che lo aveva preso in braccio.

L’uomo ha spiegato all’automobilista di essere allergico ai gatti e di non poter quindi tenere il felino. L’automobilista, dal canto suo, si è mostrato ben lieto di prendere con sé il cucciolo e, sorridente, ha salutato il motociclista ed è andato via con la sua vettura. Il piccolo gattino, non solo è stato così fortunato da non venire investito, ma ha addirittura trovato una casa adottiva in cui crescere, lontano dai pericoli della strada. (di Elisabetta Guglielmi)