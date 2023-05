Gattino in fin di vita, serve il massaggio cardiaco: tentativi disperati per salvarlo

Tentativo disperato per salvare il gattino in fin di vita trovato sulla riva del fiume, il massaggio cardiaco era l’ultima possibilità.

I gatti sono animali estremamente indipendenti che riescono a superare la maggior parte delle difficoltà che gli si presentano davanti. Tuttavia quando sono ancora cuccioli, hanno bisogno di una guida per poter imparare a sopravvivere. Le prime settimane di vita sono fondamentali e per un gattino che è stato separato dalla sua mamma lo sono ancora di più. Un buon samaritano è riuscito a dare una seconda possibilità ad un gattino che stava per non farcela.

Esegue il massaggio cardiaco al gattino: è la sua ultima speranza

Il miracoloso salvataggio è stato postato sulla piattaforma di TikTok e mostra come un uomo sia riuscito a salvare un gattino eseguendo il massaggio cardiaco.

Se è vero che i gatti riescono in qualche modo a prevedere le tragedie, lo stesso può non valere per gli esemplari ancora cuccioli. La vicenda ha avuto inizio quando un buon samaritano si è accorto di un gattino inerme, sulla riva del fiume, e non è rimasto a guardare. Il cucciolo non aveva più nessuna forza e piano piano le sue forza lo stavano abbandonando. In quel momento, l’uomo ha preso in mano la situazione, nonostante le numerose difficoltà riscontrate.

🐾 Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

La prontezza dell’uomo, ha salvato la vita al piccolo gattino. Infatti, le speranze di poterlo salvare erano praticamente nulle, ma questo non è riuscito a fermare la buona azione del samaritano. Appena lo ha visto, l’uomo, ha tirato fuori il piccolo micio dall’acqua ed è in quel momento che si è accorto che non stava respirando bene.

Non perdere tutti i video di 🐾 Amore a quattro zampe: li trovi su TIKTOK

L’uomo ha cercato di liberare le vie respiratore del piccolo micio, ma non sembrava funzionare. Tuttavia non si è arreso e ha continuato ad eseguire massaggi cardiaci fino a che il gattino non ha ricominciato a respirare di nuovo. L’intervento è stato incredibile e le persone che erano con il buon uomo non ci potevano credere. Con tenacia, costanza e pazienza, l’uomo è riuscito a salvare il gattino da morte certa.