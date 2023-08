Un gattino le sbuca all’improvviso davanti e si aggrappa a lei: l’ha scelta perché si trovava in difficolta, ecco com’è andata.

A volte non siamo noi a scegliere ma veniamo scelti ed è proprio quello che è successo a questa ragazza che all’improvviso ha visto sbucare fuori da un cespuglio un gattino evidentemente in difficoltà che si è aggrappato a lei e non l’ha più lasciata. È stato un ritrovamento molto commovente, avvenuto per caso e in modo del tutto inaspettato. Forse queste caratteristiche l’hanno reso ancora più bello e magico. La ragazza non poteva fare altro che prendere questo gattino, prendersi cura di lui e crescerlo con tanto amore. Ma cerchiamo di capire meglio che cosa è successo e come si sono evolute le cose tra di loro.

Gattino in difficoltà sbuca all’improvviso e si aggrappa a lei: è la sua scelta

Questo gattino ha una storia molto particolare. Lui, che si scopre poi essere una lei, si è appostato sotto un cespuglio e quanto Maci è passata, al ritorno da una commissione, è sbucato fuori all’improvviso e le è corsa incontro quasi volesse saltarle addosso.

È stata talmente veloce che Maci non si è resa conto di quello che stava succedendo. Tuttavia, ha avuto la lucidità di riprendere quel momento e raccontare poi che cosa è accaduto dopo quell’incontro. In un primo momento Maci l’ha fatta salire in macchina con lei e l’ha portata a casa per pulirla e per sfamarla.

Poi, il giorno dopo l’ha portata ad una visita dal veterinario per fare tutti gli accertamenti ed è arrivata una brutta notizia: diagnosi di leucemia felina. Si tratta di una grave malattia, molto contagiosa e per questo la gattina è stata isolata. Per strada sicuramente non avrebbe vissuto a lungo.

Ma le cose hanno preso una bellissima piega da qui in avanti. Per fortuna Maci ha condiviso tutto sui social e molte persone l’hanno avvertita che spesso ci sono dei falsi positivi e che vale la pena farle altre analisi. Maci non ci ha pensato due volte e ha approfondito la questione. Effettivamente la gattina non aveva la leucemia felina.

A quel punto niente poteva trattenere Maci da darle un nome, Biscuit, e portarla a casa con sé in modo da inserirla piano piano nella sua famiglia formata da un’altra gatta, Lola e da un paio di conigli.

Biscuit si è inserita molto bene e adesso è una gatta giocherellona e anche un po’ dispettosa. Lola non ha una vita semplice, ma il tutto rende l’atmosfera simpatica e divertente.

@m_raneyI still cant believe the cat distribution system chose me. 😭🐾♬ The Journey – Sol Rising

Seguendo il profilo di Maci su Tik Tok si possono vedere altri video di Biscuit, anche più recenti. Quella che poteva essere una vita breve e precaria è stata trasformata in una seconda e bellissima occasione di anni insieme ad animali e persone che le vorranno sempre bene.