Gattino con una grave ferita alla zampa trova un migliore amico speciale

Il piccolo gattino Alani ha una grave ferita alla zampa ma un amico molto speciale migliora la sua convalescenza.

Quel che ha colpito di più della storia del piccolo gattino grigio di nome Alani è stata la ragione per cui il suo periodo di convalescenza si è naturalmente trasformato in uno dei momenti più felici della sua vita. Alani aveva una brutta ferita alla zampa anteriore sinistra che, oltre a causargli un forte dolore, limitava di gran lunga i suoi movimenti. Il gattino era stato ritrovato – alcune settimane prima – in autostrada, dove era stato investito da una macchina che aveva provocato la frattura della sua zampetta.

Il gattino Alani ha una grave ferita alla zampa, ma trova Simon: un migliore amico molto speciale

Il giorno stesso in cui Alani è stato tratto in salvo dalla strada dai volontari della “Best Friends Animal Society”, che lo hanno accolto nell’omonimo rifugio per animali gestito dall’associazione no-profit, con sede nello Utah, anche un altro pelosetto ha beneficiato del loro miracoloso recupero. Si trattava di un dolcissimo esemplare di Chihuahua, di nome Simon. Il cane – poco dopo aver incontrato il piccolo micio all’interno della struttura di accoglienza – ha iniziato a interagire con lui.

Il paziente Chihuahua di nome Simon ha sin da subito mostrato un debole per Alani. Forse vedendo il micio lamentarsi per i dolori alla zampetta, poi sapientemente attenuati dai volontari con delle apposite medicazioni e trattamenti, sembrava desiderasse alleviare – in prima persona – le sue sofferenze standogli affianco. Da lì in avanti, tra i due, si è instaurato un feeling da far invidia a qualsiasi persona che sostiene il mito secondo cui cani e gatti non potrebbero essere altro che eterni rivali.

Con il passare dei giorni e delle settimane, la frattura nel gatto Alani ha iniziato a mostrare i primi segni di un incoraggiante miglioramento. Inoltre, nonostante i numerosi giochi messi a disposizione di Alani, per distrarsi, divertirsi e migliorare le capacità motorie della sua zampetta, sembra che il suo passatempo preferito sia quello di intrattenersi in compagnia del dolce Simon.

Quando lo sfortunato capitolo del loro abbandono e ferimento è giunto al termine Alani e Simon hanno avuto l’opportunità di continuare il loro percorso di vita uno al fianco dell’altro. Come hanno sottolineato i volontari del centro di recupero per animali Alani e Simon era divenuti inseparabili dopo aver trascorso in simbiosi uno dei periodi più difficili della loro vita.

Alcuni ospiti del rifugio hanno perciò deciso di procedere con un’adozione di coppia, realizzando così il loro desiderio più grande: quello che di vivere insieme per sempre. Ora Alani e Simon abitano nella stessa casa e hanno potuto godere dell’affetto di una vera famiglia. La loro sintonia risulta evidente dalle ultime immagini contenute nel filmato condiviso su YouTube a ridosso della loro adozione. Il micio e il fido si addormentano uno al fianco all’altra, talvolta svegliandosi naso contro naso. La loro amicizia è di una tenerezza infinita.