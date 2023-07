Gattino con tre zampe cerca una famiglia dopo tanto dolore: il lieto fine

Un gattino resta con tre zampe dopo l’incidente: ma i suoi guai sembrano non finire, dopo tanto dolore Noodle va alla ricerca di una nuova famiglia.

Era il 25 maggio scorso quando Noodle, un gattino nero di soli 3 mesi, è stato investito da un’auto pirata in strada. A causa del forte impatto il micio è stato considerato in fin di vita, ma – grazie al pronto intervallo della “Grennville Humane Society”, della Carolina del Sud, Noodle ha potuto essere soccorso e trasportato nella clinica veterinaria più vicina. Date le sue precarie condizioni di salute e la gravità della sua ferita a una zampetta anteriore, Noodle è stato sottoposto d’urgenza a un’operazione chirurgica che ha cambiato per sempre la sua vita.

Gattino con tre zampe Noodle cerca una famiglia: dopo tanto dolore arriva il lieto fine

Come raccontano i volontari della “Greenville Humane Society” nelle loro condivisioni su Facebook, il personale della clinica veterinaria ha dovuto ricorrere all’amputazione della sua zampetta anteriore. Nonostante la sua tenera età al momento dell’incidente Noodle ha risposto bene all’esito dell’intervento chirurgico. Finché alcune più gravi complicazioni si sarebbero manifestate nei giorni a seguire.

Nelle settimane successive all’operazione, quando Noodle sembrava ormai essere nel pieno delle sue forze e uscito da ogni eventuale pericolo, è stato sottoposto alla procedura di sterilizzazione. Durante l’intervento, che non prevedeva alti rischi, il cuore di Noodle ha smesso di battere per alcuni secondi e i veterinari hanno temuto che potesse accadere il peggio.

Dopo essere stato miracolosamente rianimato dall’équipe, Noodle – che aveva già perso la sua sorellina nell’incidente stradale – ha dato i primi segni di improvvisa cecità. Dopo quest’avvenimento i volontari hanno iniziato ad credere che nessuno si sarebbe dimostrato disponibile ad accogliere nella propria vita un gattino tanto bisognoso d’attenzioni e di affetto.

Fortuitamente, però, a distanza di pochi giorni dal triste accaduto – che ha visto il gattino di 3 mesi divenire cieco da entrambi gli occhi – il destino avrebbe risposto al più grande desiderio del piccolo Noodle e avrebbe finalmente permesso che si verificasse l’incontro dimostratosi in grado cambiare la sua vita per sempre. I volontari non hanno parole a sufficienza per ringraziare coloro che – da ora in poi – si prenderanno cura di Noodle.

L’ultimo aggiornato sulle condizioni future di Noodle è stato condiviso il 10 luglio scorso. In serata i volontari hanno confermato l’approdo del micio nella sua nuova casa per sempre. Noodle è stato ufficialmente adottato da una giovane donna e dal suo bambino, i quali si sono sin da subito affezionati al fattivo e hanno deciso farlo divenire un membro della loro famiglia. “Noodle è verso la sua strada di casa“, si legge pertanto in didascalia alla gioiosa istantanea pubblicata nella serata di lunedì. “Spero che questo gatto possa avere la miglior vita possibile“, ha aggiunto una donna – fra i centinaia di commenti rilasciati allo scatto – dopo aver probabilmente seguito ciascun aggiornamento sul micio rimasto, dopo l’amputazione, con sole tre zampette.