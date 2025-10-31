Gattini truffati in vendita online: denuncia a Salerno

Un uomo è stato denunciato per aver venduto gattini online, presentandoli come animali di razza. Questo caso, avvenuto in provincia di Salerno, è emerso grazie al monitoraggio di annunci sospetti sui social network. I gattini pubblicizzati erano spesso randagi, ma venivano spacciati come felini di razza con false certificazioni.

La compravendita di animali online continua a essere un problema diffuso, attirando acquirenti in cerca di offerte a basso costo. L’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) ha avvertito della crescente preoccupazione per queste attività illecite, sottolineando che non considerano il benessere degli animali.

Le indagini sulle vendite sospette sono state avviate a seguito di segnalazioni che indicavano utilizzo di fotografie riutilizzate e pedigree falsificati. Le guardie zoofile dell’Enpa hanno quindi operato come clienti, riuscendo a identificare e denunciare il venditore.

L’Enpa ha, inoltre, evidenziato la necessità di evitare l’acquisto di animali tramite social, poiché la maggior parte di queste transazioni può rivelarsi una truffa. La situazione a Salerno non è un caso isolato, e l’associazione ribadisce che gli animali non devono essere considerati oggetti da acquistare.

Infine, l’Enpa incoraggia l’adozione di animali dai canili, dove molti gatti e cani aspettano una famiglia. Visitare una struttura di accoglienza può essere un’esperienza rivelatrice, mostrando le reali necessità di affetto e cura degli animali in attesa di adozione.