La mamma è stata investita e i gattini disperati hanno cercato aiuto per lei, una scena straziante e, allo stesso tempo, molto dolce.

Capita spesso di trovare gatte randagie che partoriscono i gattini dove possono, trovando un posto che a loro sembra del tutto sicuro per farli nascere e per prendersi cura di loro per qualche settimana. La vita per la strada, però, non è per nulla sicura. A questi gattini è capitato di trovare la loro mamma investita sul ciglio e hanno cercato di aiutarla. Per loro fortuna qualcuno si è fermato a soccorrerli sentendo i lamenti disperati dei gattini. La scena è stata davvero forte, ma vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto e come è andata a finire questa vicenda.

Gattini disperati cercano aiuto per la loro mamma investita che rischia la vita

Due gattini evidentemente appena nati, che ancora non sapevano muoversi bene, erano addosso alla loro mamma, una gatta rossa, appoggiata sul ciglio della strada, morente. Respirava ancora, ma il suo stato di salute era precario. I gattini hanno iniziato a scuoterla e a piangere disperati. Tutto questo rumore ha attirato l’attenzione di un passante che si è fermato a controllare.

Mentre i gattini tricolore, tremendamente agitati, continuavano a spingerla e a premere su di lei, il passante ha controllato i segni vitali della gatta. Ha controllato il respiro e il battito del cuore dal collo e dal torace, poi è passato agli occhi e alle gengive. La donna che si è fermata ha asciugato i gattini con un panno e poi li ha messi in un trasportino, prima di adagiare anche la mamma ferita.

Portati dal veterinario, la mamma è la prima a ricevere le cure dal momento che era quella che si trovava in pericolo di vita. Ad un primo sguardo non aveva fratture, ma era debole, denutrita e disidratata, con una temperatura corporea molto bassa. Anche i micini erano bagnati e freddi. A tutti e tre sono stati somministrati dei farmaci.

Dopo poco tempo, la mamma ha provato ad alzarsi in piedi. Non voleva ancora mangiare, ma ha allattato i suoi gattini prima di abbandonarsi stremata. Gli operatori hanno deciso di dare del latte sia ai gattini che alla mamma con una siringa, in modo da alimentarli con le giuste sostanze. Ha funzionato perché dopo pochi giorni la mamma gatta ha accettato di mangiare della carne.

Mamma e gattini hanno risposto molto bene al trattamento e piano piano la coraggiosa gatta si è ripresa quasi del tutto, tanto da iniziare a giocare con i suoi piccoli e a muoversi senza nessuna difficoltà.

Per questa famiglia c’è stato un lieto fine grazie al lamento dei piccolini che avevano bisogno della loro mamma. I gatti appena nati non possono sopravvivere a lungo senza di lei. Anche i gatti randagi hanno un’aspettativa di vita molto bassa, appena 4 anni, rispetto ai gatti domestici, almeno 15 anni.

Adesso mamma gatta e i due piccolini sono in un posto sicuro, morbido e pensano a loro con tutto il necessario pratico e con tutto l’affetto e l’amore che meritano. Sicuramente potranno trovare presto una sistemazione ancora migliore.