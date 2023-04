Gattini abbandonati nella scatola rischiano la morte per fortuna c’è lui video

Alcuni gattini sono stati abbandonati in una scatola rischiando la morte: l’intervento di un dolcissimo cane ha salvato loro la vita.

Non appena ha sentito dei lamenti in lontananza, Aragon ha capito che era necessario il suo aiuto. Per questa ragione ha iniziato a tirare il guinzaglio, trascinando la sua umana in una strada secondaria. Ed è proprio lì che il cagnolino meticcio di nome Aragon e la sua proprietaria hanno trovato una scatola di scarpe gettata in terra con al suo interno quattro cuccioli di gatto dal manto bianco e nero. In questo modo inizia il meraviglioso legame di affetto che si è instaurato tra un cane e una cucciolata di gattini per i quali il cagnetto è diventato il loro padre adottivo.

Il cane Aragon ha salvato e adottato una cucciolata di gattini abbandonati in una scatola (VIDEO)

A raccontare questa storia di abbandono e affetto è stato un video condiviso sul canale YouTube The Orphan Pet (@Orphan Pet Greece) che, creato da una donna di origine greca di nome Valia, mostra ai suoi duecentotrentamila iscritti immagini e filmati di animali (in particolar modo cuccioli rimasti orfani) bisognosi di aiuto.

Tra questi filmati, il video del cane Aragon in particolare ha riscosso un grande successo con oltre otto milioni di visualizzazioni.

Come si legge nella didascalia posta a corredo del video, le cucciolate abbandonate di gattini sono una cosa piuttosto comune in Grecia. Aragon, un meticcio di quattro anni salvato dalla strada e adottato da una volontaria che lavora presso l’associazione e il rifugio greco SCARS (acronimo indicante il Second Chance Animal Rescue Society, Greece, ovvero l’associazione che regala una seconda possibilità agli animali salvati in Grecia), spesso si reca insieme alla sua umana per cercare questi cuccioli abbandonati.

Come racconta la donna, ogni volta che lei e il suo quattro zampe escono a fare una passeggiata trovano almeno una scatola abbandonata. Nel giro di un solo mese, il Second Chance Animal Rescue Society ha salvato più di venticinque gattini, tutti lasciati in strada allo stesso modo.

Aragon e la sua umana vivono vicino alla montagna di Imetto (Hymettus), un massiccio montuoso della Grecia situato nell’Attica a sudest di Atene. Quasi ogni giorno trovano nelle loro escursioni in montagna scatole di cartone vuote (a volte con coperte e giocattoli all’interno), ma purtroppo senza più nessun animale.

Nel giro di poche ore da quando sono stati abbandonati, gattini, cuccioli, coniglietti e persino uccellini finiscono per diventare vittima delle volpi, i predatori più comuni sulle montagne vicino ad Atene. Nel caso testimoniato dal video, però, i micetti dal manto bianco e grigio sono stati fortunati. Trovati da Aragon, che ha avvertito la loro presenza e ha trascinato la sua umana fino ai cuccioli, i piccoli felini sono stati salvati e condotti al sicuro. Per le prime settimane l’umana di Aragon ha tenuto i gattini nella sua abitazione. Qui i piccoli sono stati accuditi dallo stesso cagnetto, che ha mostrato di essere un eccellente padre adottivo per i gattini, coccolandoli e preoccupandosi che non si allontanassero mai troppo dal suo sguardo attento.

I casi di abbandono di cucciolate di gatti indesiderati sono diffusi in tutto il mondo, come dimostra il brutale abbandono qualche settimana fa in una gelida stazione del Regno Unito di quattro micetti di poche settimane lasciati all’interno di una scatola di cartone. Fortunatamente, in molti casi, questi piccoli vengono salvati e spesso affidati a mamme a quattro zampe adottive. Non è insolito che i cuccioli orfani vengano adottati da gattine che hanno già i loro piccoli; a volte capita anche che gli orfanelli trovino mamme amorevoli appartenenti a una specie diversa dalla propria, come è accaduto nel caso della cagnolina Daisy convinta di essere la vera mamma di due cuccioli di gatto da lei adottati. La storia del cane Aragon e dei suoi gattini dal manto bianco e nero testimonia ancora una volta quanto gli animali sappiano essere speciali, sempre pronti ad aiutare chi ne ha bisogno. (di Elisabetta Guglielmi)