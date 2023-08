Gattina paralizzata dalla tintura blu è salva per miracolo grazie a un eroe

Una gattina rimasta paralizzata dalla tintura blu con cui è stata ricoperta è salva per miracolo: un sentito grazie al suo eroe.

Una gattina ritrovata in pericolo di vita è stata tratta in salvo da un attivista di origine brasiliana. Come racconta – passo dopo passo – l’attivista nei filmati condivisi su Instagram, la gattina era rimasta paralizzata dopo essere entrata in contatto, per crudele mano di terzi, con una sostanza tossica di colore blu, la quale aveva rivestito interamente il suo corpo. Il primo video è approdato su IG appena una settimana fa, il 24 luglio, mentre la gattina verteva il preoccupanti condizioni e non si conosceva ancora nulla sul suo destino. Il restante dei filmati mostra gradualmente il suo recupero grazie a quello che è stato definito unanimamente, dal popolo della rete, come “il suo eroe”.

La gattina paralizzata dalla tintura blu è salva per miracolo: un sentito ringraziamento va al suo eroe

Nonostante l’utente @amaurigomes.am sia già particolarmente noto su IG per il suo quotidiano salvataggio anche di altri esemplari di quattrozampe, la storia di Blue – la piccola gatta così battezzata dopo il suo salvataggio – ha toccato il cuore di molti utenti in virtù degli appelli di sensibilizzazione realizzati dal giovane eroe che hanno accompagnato le fasi di ripresa della gattina.

“Non ho parole per la mia rivolta di oggi“, scrive l’utente mostrando i danni causati alla gattina dalla tintura blu. Il giovane si chiede più volte cosa possa spingere una persona a intraprende un gesto tanto vile. Non riuscendo a dimostrare l’esistenza di alcuna valida risposta, l’unica alternativa è quella di rendere il più chiaro possibile quali siano i nefasti effetti di tanta crudeltà su un animale indifeso.

Alcuni giorni dopo il suo salvataggio – grazie alle cure apportate dall’attivista alla gattina – Blue potuto mostrare pubblicamente i primi segni di miglioramento. Inizialmente immobile, Blue ha visto il velenoso inchiostro uscire dal suo corpo e scrostarsi dal suo manto. Il colore originale del pelo di Blue era dapprima incomprensibile, ora si dimostra una bellissima gattina bianca e nera.

“Sta mangiando bene” e viene costantemente medicata per facilitare il suo processo di guarigione. Sono state queste le informazioni riportate dall’utente in uno delle sue ultime condivisioni. Nonostante il diretto contatto con la vernice abbia causato dei visibili danni al musetto di Blue, essendo – difatti – una delle cose più pericolose per i gatti, anche questi ultimi starebbero man mano cicatrizzandosi e lasciando intravedere il suo musetto senza più alcun segno della velenosa sostanza.

“Sarà presto completamente ripulita dalla vernice tossica“, aveva garantito l’attivista – il 23 luglio – cogliendo l’occasione per augurare un buon fine settimana a tutti i suoi seguaci e ringraziare ciascuno degli utenti su IG per l’interesse dimostrato nei confronti di Blue e il loro attivo sostegno nel suo periodo di riabilitazione. Un giorno fa il giovane ha pubblicato un ultimo aggiornamento sulle sue favorevoli condizioni di salute. “Blue sta iniziando ad esplorare il mondo“, ha scritto entusiasta l’attivista. Mentre dapprima la gattina si mostrava “ritratta e spaventata“, oggi: è festosamente “intelligente e avventurosa“.