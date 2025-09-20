Gatti speciali in Italia: storie di amicizia e affetto

Questa settimana nel mondo degli animali domestici ha portato momenti toccanti e storie speciali. In un rifugio, un cane anziano ha finalmente trovato la sua casa per sempre, mentre un gatto ha lasciato un’impronta profonda nella vita di chi lo ha accolto.

Il vincitore di questa settimana è Eliot, un gatto di un anno che comporta più come un cane. Nance Buros ha adottato Eliot quando era ancora un gattino. Da allora, ha sviluppato un modo unico di giocare: porta il suo topo giocattolo e lo lancia davanti a un cane più anziano, invitandolo a inseguirlo. Buros lo considera speciale perché è il primo gatto con cui ha condiviso un legame così profondo.

Un finalista è Lilkiti, un gatto di 13 anni che ha trovato una nuova casa con Imik Dubis. Inizialmente, Dubis non era sicuro di volerlo, ma ha scoperto che Lilkiti aveva una personalità da “re”, che ama ricevere cibo ma decide spesso come e quando interagire.

Katie Outler ha riscontrato una bella sorpresa quando ha introdotto un gatto di nome Mu-Mu nella sua famiglia, in cui vive anche il suo cane, Zero. Inizialmente, i due animali non si sopportavano, ma piano piano hanno instaurato un buon rapporto e oggi giocano insieme e si sostengono a vicenda.

Infine, Katrina Pierce ricorda il suo gatto Gramb, scomparso tragicamente, ma ha voluto condividere un dolce ricordo di lui e del suo compagno Lita. La foto che li ritrae insieme rappresenta il profondo legame tra gli animali e i loro umani.

Se vuoi che il tuo animale domestico possa diventare il prossimo “Pet of the Week”, invia video e foto all’indirizzo e-mail indicato.