Gatti silvestri ritrovati in Svizzera

Durante una passeggiata nella natura, alcuni escursionisti hanno trovato tre gattini abbandonati e li hanno portati in un centro di protezione degli animali del Canton Ginevra. Inizialmente si pensava che fossero cuccioli di gatto domestico, ma dopo aver notato il loro comportamento aggressivo, i guardiacaccia hanno deciso di effettuare dei test del DNA, che hanno rivelato che si trattava in realtà di gattini di gatto silvestre.

Secondo Yves Bourguignon, responsabile del servizio cantonale dei guardiacaccia, il gatto silvestre è una specie rara e minacciata, anche se negli ultimi anni la popolazione ha ritrovato una certa stabilità. I tre gattini sono stati affidati al centro di riadattamento dei rapaci e della fauna selvatica, dove sono stati custoditi in una voliera per diversi mesi. L’aiuto veterinaria Virginie Rossier ha spiegato che i gattini sono stati tenuti in un ambiente che gli permetteva di mantenere il loro comportamento selvatico, con contatti minimi con gli esseri umani.

Le autorità hanno sottolineato che la cattura di animali selvatici è proibita e che, nel caso di specie protette, si violano norme federali. I tre gattini silvestri sono stati liberati nella natura lo scorso autunno, non appena sono diventati abbastanza grandi. Le autorità invitano la popolazione a non catturare animali selvatici e a rispettare le norme di protezione della fauna.