Gatti racconta perché ha scelto la Juve su Conte e Napoli

Durante il ritiro della Juventus a Herzogenaurach, Federico Gatti ha recentemente parlato delle offerte ricevute dal Napoli, sotto la guida di Antonio Conte. Il difensore, esprimendo gratitudine per l’interesse mostrato dal club partenopeo e dal direttore sportivo Manna, ha rivelato che non ha mai seriamente considerato l’idea di lasciare i bianconeri.

Gatti ha sottolineato l’importanza di seguire il proprio cuore e ha confermato che la sua decisione è stata influenzata dai legami con la sua città natale: “Torino è casa mia e io sono cresciuto qui, quindi la scelta è stata piuttosto semplice”. L’atleta ha messo in evidenza la sua volontà di rimanere con la Juventus, sottolineando come la sua connessione con la squadra e la città abbia giocato un ruolo cruciale nel suo percorso.