Gatti porta fortuna, non sono tutti uguali! Alcuni sarebbero più fortunati di altri

Il gatto in molte culture è un buon auspicio, ma il famoso Maneki Neko esiste davvero?

Il gatto ha conquistato l’uomo fin dai tempi antichi con il suo fascino carismatico, basti pensare a come questo felino è riuscito a colonizzare il pianeta intero, così come ha fatto il cane, sempre al fianco dell’uomo, con la differenza però che questi animali non sono mai stati considerati dei veri e propria aiutanti nel lavoro ma tutto al più dei simpatici mangiatori di topi. Questo di sicuro non è però il motivo del tanto successo del gatto, un motivo che invece risiede nel nostro io e che parla di un’attrazione quasi viscerale e poco motivata. In alcune culture come quella egizia i gatti erano considerati vere divinità, in altre, come in quella giapponese, questo sono invece considerati un simbolo di fortuna, per lo meno un gatto in particolare.

Il Bobtail giapponese è il portafortuna per eccellenza, questa la razza che corrisponde al conosciutissimo talismano!

In oriente si è molto legati al concetto di fortuna e chiunque abbia fatto almeno una volta una capatina in un negozio di articoli per la casa a gestione cinese avrà notato il famoso talismano a forma di gatto presente sulla cassa ed anche in vendita. Il gattone sorridente che saluta con la zampetta si chiama Maneki Neko ed è un simbolo portafortuna comunissimo anche in Giappone, in pochi sanno però che questo gatto esiste davvero.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Non tutte le razze di gatto sarebbero infatti fortunate, nella nostra cultura, ad esempio, in molti credono che i gatti neri portino sfortuna e sono soliti fare scaramanzie quando uno gli attraversa davanti. Anche se tali credenze sono entrambe del tutto infondate in Giappone la razza di gatto rappresentata dal Maneki Neko è davvero venerata, stiamo parlando del Bobtail giapponese.

Il Bobtail giapponese è un micio di taglia media, non grassottello come viene rappresentato nei talismani, e dalla coda corta simile a quella di un coniglio. Il mantello di questa razza può essere molto variegato e contenere tonalità di rosso, di bianco, di marrone scuro o nero, anche se la colorazione maggiormente rappresentata nel Maneki Neko è quella tricolore, ovvero quella di un gatto bianco, rosso e nero. Nella cultura giapponese sembra che questo tipo di gatto abbia una marcia in più e chi avesse la fortuna di possederlo abbia maggiori probabilità di avere una buona sorte generale

Ad ogni modo non si dovrebbe tenere troppo conto di leggende e aneddoti vari quando si pensa all’adozione di un gatto. Qualunque sia la vostra scelta, infatti, portando un gatto in casa potrete ritenervi fortunati nell’aver scelto un amico fidato, oltre quello che la concezione comune suggerisce. Già il fatto che la sua sola presenza sia in grado di portare allegria in casa è una grossa fortuna, motivo per cui chiunque avesse fatto questa scelta di certo non lo rimpiangerà mai.