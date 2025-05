Gatti Maschi: Capezzoli e le Loro Funzioni

I gatti maschi, come anche i maschi degli esseri umani, possiedono capezzoli, anche se questi non hanno alcuna funzione. Sebbene i capezzoli siano cruciali per l’allattamento nelle femmine, nei maschi si sviluppano per via del processo embrionale comune, in cui entrambi i sessi iniziano con caratteristiche simili. Successivamente, ormoni come il testosterone bloccano lo sviluppo delle ghiandole mammarie nei maschi, ma i capezzoli continuano a formarsi senza un significativo dispendio energetico.

La quantità di capezzoli nei gatti varia da quattro a dieci, e la loro disposizione è in fila sui lati del ventre. Non sempre sono facilmente visibili, essendo piccole protuberanze. È importante conoscere il loro aspetto normale per individuare eventuali anomalie.

Se l’area intorno ai capezzoli risulta gonfia, arrossata o priva di pelo, potrebbe indicare diverse condizioni, tra cui gravidanze nelle gatte o patologie che possono colpire anche i maschi, come l’iperplasia mammaria o il cancro alle mammelle. In tali casi, è fondamentale consultare un veterinario per una valutazione approfondita e possibili analisi.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.amoreaquattrozampe.it