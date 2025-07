Gatti liquidi: scopri perché si infilano ovunque

I gatti sono animali noti per la loro straordinaria capacità di infilarsi in spazi ristretti e angusti. Recenti ricerche scientifiche hanno rivelato perché si comportano come se fossero “liquidi”, grazie alla loro anatomia unica.

Uno studio pubblicato sulla rivista iScience, condotto da Péter Pongràcz dell’ELTE Eötvös Loránd University di Budapest, ha ampliato le scoperte di Marc-Antoine Fardin, illustrando come i gatti possano adattarsi alla forma dei contenitori che li circondano. La chiave di questa flessibilità risiede nella loro colonna vertebrale, che è incredibilmente mobile e simile a quella di un serpente. Inoltre, il loro cingolo scapolare è composto principalmente da muscoli e legamenti, rendendoli ottimi contorsionisti.

I gatti mostrano anche una notevole consapevolezza delle loro dimensioni e dell’ambiente circostante. A differenza di altri animali, questi felini sanno valutare se possono passare attraverso un’apertura, considerando non solo la larghezza, ma anche l’altezza, riuscendo a decidere intuitivamente la fattibilità di un passaggio.

Queste capacità, unite a un’intelligenza superiore, confermano che i gatti riescono a comportarsi in modo simile a un liquido. Non si limita a una semplice elasticità, ma implica un’affascinante interazione tra l’anatomia e la cognizione, rendendo i felini abilissimi nell’infilarsi in spazi sorprendenti.