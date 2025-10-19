Gatti in viaggio: sicurezza all’aeroporto di Napoli

All’aeroporto internazionale di Napoli-Capodichino transitano ogni giorno anche numerosi gatti che viaggiano con i loro proprietari. Negli ultimi mesi, il numero di felini in transito è aumentato, dato che sempre più persone portano con sé i propri animali durante le vacanze. Questo ha spinto le autorità aeroportuali a prendere misure per garantire la sicurezza e il benessere degli animali.

Il trasporto dei gatti deve seguire alcune regole fondamentali. I felini devono essere sistemati in trasportini omologati, ben ventilati e abbastanza spaziosi. È essenziale che il trasportino sia chiuso in modo sicuro per prevenire fughe accidentali, che potrebbero avere conseguenze negative in un ambiente complesso come un aeroporto.

Negli ultimi tempi sono stati segnalati episodi di gatti smarriti durante i controlli di sicurezza o durante l’imbarco. In un caso particolare, un gatto è riuscito a scappare mentre il proprietario attraversava il controllo, causando panico e ritardi. Fortunatamente, l’animale è stato recuperato grazie all’intervento del personale aeroportuale e dell’ENPA.

Per prevenire tali incidenti, la direzione dell’aeroporto ha intensificato la collaborazione con compagnie aeree e associazioni animaliste. Sono stati affissi manifesti informativi e distribuiti volantini per illustrare le regole di trasporto degli animali domestici. Inoltre, è stato avviato un servizio di assistenza dedicato ai viaggiatori con animali.

È importante anche considerare l’alimentazione e l’idratazione del gatto prima del viaggio. Si raccomanda di evitare pasti abbondanti per prevenire malesseri e di assicurarsi che ci sia acqua fresca disponibile, specialmente nei mesi caldi.

L’ambiente aeroportuale si sta adattando, con aree di sosta più accoglienti e la pianificazione di una “pet area” protetta per i cani e i gatti. Viaggiare con un gatto a Napoli diventa così sempre più sicuro, a patto che i proprietari seguano le indicazioni per una buona esperienza.