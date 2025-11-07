Gatti in pericolo a Camaiore, allerta per un grave gesto

Un grave episodio di crudeltà nei confronti degli animali si è verificato a Camaiore. Un gatto morto è stato trovato nel giardino dell’ex assessore Davide Altemura, il quale esprime il timore che questo gesto costituisca un “brutto avvertimento”. Recentemente, l’ex assessore all’ambiente, Davide Dalle Mura, aveva denunciato un altro caso di avvelenamento di un gatto, ricevendo sostegno dalla comunità sia attraverso il suo giornale che sui social.

Dalle Mura è conosciuto per la sua dedizione agli animali e gestisce una piccola colonia di gatti in collina, dove spesso vengono abbandonati cuccioli. In vari punti del territorio, come Metato, sono state anche installate delle casine di legno per offrire riparo e cibo ai gatti.

L’ex assessore ha chiarito la sua posizione su Facebook, sottolineando che qualcuno potrebbe sentirsi infastidito dalla colonia di gatti che accudisce. Dopo una giornata di lavoro, Dalle Mura ha trovato il corpo dell’animale gettato oltre il cancello della sua proprietà. Questa azione, secondo lui, rappresenta un chiaro segnale di minaccia.

In passato, l’autore di tali atti aveva già avvelenato animali, ma l’attuale episodio segna un’evoluzione della brutalità. Dalle Mura ha annunciato che denunzierà l’accaduto alle autorità competenti e installerà telecamere di sorveglianza nel suo giardino per monitorare la situazione.