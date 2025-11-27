Gatti in Friuli Venezia Giulia

In Friuli Venezia Giulia, sono già stati registrati circa 54 mila gatti. La maggior parte di loro vive in una delle 4271 colonie feline della regione, mentre il resto vive in case o appartamenti. Tuttavia, secondo le stime dei medici veterinari, i gatti domestici sarebbero circa quattro volte tanto di quelli censiti.

A partire dal 1 luglio, scatterà l’obbligo di registrazione nel sistema informativo nazionale degli animali da compagnia, con una sanzione da 150 a 900 euro per chi non ottempererà. I gatti dovranno essere dotati di microchip, che è un piccolo pezzo di silicio inoculato con un ago affilato e non doloroso. Il microchip dura tutta la vita e trasmette una stringa numerica univoca collegata al codice fiscale del proprietario,允endo di identificare l’animale e rilevare la temperatura.

Il microchip può essere inserito da veterinari pubblici o privati. La Regione prevede anche che tutti i gatti circolanti debbano essere sterilizzati, sia quelli che vivono dentro le case sia quelli che hanno accesso all’esterno, per contenere le nascite e l’allontanamento degli animali. Questo permette di ridurre il rischio di investimenti e di ammalattie dei gattini nati nelle campagne e giardini.