Gatti in festa a Capriano del Colle per una buona causa

Domenica 26 ottobre, dalle 14.00 alle 19.00, si svolgerà un evento speciale a Capriano del Colle, dedicato ai gatti, con merenda e attività magiche. L’incontro è organizzato dall’Associazione Telefono Difesa Animali, che ha sede presso la Cascina Gruccione, nel Parco del Montenetto.

Durante il pomeriggio, sarà possibile conoscere gatti in cerca di adozione. Gli interessati potranno richiedere affidi su appuntamento chiamando il numero 030 2548521, dal lunedì al sabato, dalle 15.30 alle 19.00. Inoltre, saranno presenti bancarelle solidali gestite dalle volontarie chiamate “Le bèlerobe”.

L’Associazione Telefono Difesa Animali si dedica alla tutela degli animali domestici, in particolare dei gatti randagi, affrontando le problematiche legate alla loro vita e salute. I rappresentanti dell’associazione sottolineano che con una donazione di soli 1€ al mese è possibile contribuire al benessere di un gatto randagio, aiutando a riempire una ciotola e a scaldare un cuoricino.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’associazione all’indirizzo email [email protected].