Gatti in Europa: quanto si muovono davvero

Napoli. Quanto si muove realmente un gatto quando esce di casa o semplicemente quando sparisce dalla nostra vista? La risposta a questa domanda tocca temi importanti come il benessere, la salute e la sicurezza degli animali domestici, in un contesto in cui l’Europa conta 299 milioni di pet, di cui 108 milioni sono gatti.

Secondo il Rapporto Annuale di FEDIAF, la Federazione europea dell’industria degli alimenti per animali da compagnia, l’attività fisica dei gatti è stata monitorata attraverso i tracker Kippy Cat. I dati raccolti dal 2016 a oggi hanno coinvolto quasi 15 mila gatti in tutta Europa, generando una mole di dati che restituiscono un ritratto inedito della loro quotidianità. I numeri sono sorprendenti: complessivamente, i gatti monitorati hanno percorso 7,46 miliardi di passi, pari a circa 3,7 miliardi di chilometri.

In media, ogni gatto compie circa 3.900 passi al giorno, l’equivalente di due chilometri quotidiani. Il tempo dedicato a camminare o correre è di circa 34 minuti al giorno, con una forte variabilità individuale. Un gatto su quattro percorre meno di 500 passi al giorno, mentre il 25% più attivo supera i 6.500 passi quotidiani.

I dati mostrano anche che l’attività fisica dei gatti monitorati è aumentata del 61% rispetto all’anno precedente, passando da una media di 23 a 37 minuti al giorno. Parallelamente, cresce l’uso delle funzioni di sicurezza, con un proprietario su quattro che ha attivato almeno una volta nell’ultimo mese il geofence, la notifica che segnala quando il gatto esce da un’area considerata sicura.

Per rispondere a questa esigenza di controllo sempre più accurato, Kippy ha lanciato di recente Kippy Cat V2, un dispositivo GPS dedicato ai gatti che integra un’elettronica completamente rinnovata e offre funzioni come il monitoraggio delle abitudini quotidiane e le notifiche di uscita dalle zone sicure. Il dispositivo utilizza una SIM integrata che consente la localizzazione dell’animale a qualsiasi distanza, in tutta Europa.