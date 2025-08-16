29.1 C
Roma
sabato – 16 Agosto 2025
Animali

Gatti in difficoltà: appello al canile di Genova per aiuto

Negli ultimi tempi, il canile Monte Contessa di Genova ha visto un aumento significativo nel numero di gatti ospitati, costringendo la struttura a chiedere supporto per le cure e il mantenimento degli animali. La situazione è particolarmente critica durante l’estate, periodo in cui molte famiglie, dopo aver mostrato interesse, ritirano le loro richieste per problemi legati alle vacanze.

Attualmente, il canile ospita 64 gatti, con 9 nuovi ingressi registrati in soli due giorni. L’Associazione “Una”, che gestisce il canile, segnala un’emergenza, poiché molti gatti necessitano di trattamenti e cure. Alcuni di questi animali non possono tornare a una vita libera a causa delle loro condizioni di salute e sono quindi in cerca di adozioni.

Tra i felini in attesa di una famiglia ci sono tanti gatti giovani e adulti che hanno subito abbandoni o sono stati trovati in strada. Ci sono storie di gatti come Nova, che è rimasta in attesa di adozione, ma con l’avvicinarsi delle vacanze gli interessati hanno rinunciato. Al riguardo, l’Associazione sottolinea che oltre metà dei gatti necessita di adozione e richiede sostegno per coprire le spese veterinarie e acquisto di cibo.

Fortunatamente, ci sono anche storie positive, come quella di Moni e Ivan, due gattini malati adottati da una persona che ha scelto di aiutarli. Oltre ai gatti, il canile accoglie anche un numero crescente di cani, molti dei quali anziani o malati, e in questo caso è necessario anch’esso un supporto.

Per contribuire, è possibile adottare un gatto, fare donazioni di cibo o oggetti indispensabili, oppure sostenere finanziariamente l’associazione tramite PayPal. Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito del canile.

