Gatti e umani: come la personalità si riflette nel Regno Unito

I gatti possono riflettere i tratti della personalità dei loro proprietari, come confermato da uno studio pubblicato nella rivista PLOS One. La ricerca, condotta dalla Nottingham Trent University e dall’Università di Lincoln, ha coinvolto oltre 3.000 proprietari di gatti nel Regno Unito. I partecipanti hanno risposto a domande riguardanti la loro personalità e quella dei loro animali.

I proprietari sono stati valutati secondo il modello dei “Big Five”, che include gradevolezza, coscienziosità, estroversione, apertura e nevroticismo. Le analisi hanno mostrato che i tratti degli esseri umani corrispondono a quelli dei loro gatti.

Il sondaggio ha evidenziato che diversi tratti erano associati a comportamenti specifici nei gatti. I proprietari con punteggi alti di nevroticismo tendevano ad avere gatti con problematiche comportamentali, come malattia da stress e personalità aggressive, oltre a un maggiore rischio di sovrappeso. Al contrario, i proprietari più gradevoli avevano gatti più sereni, normopeso e meno propensi a comportamenti aggressivi o ritirati.

Studi precedenti sui cani hanno mostrato tendenze simili, con proprietari nevrotici che spesso avevano cani con comportamenti problematici. Lauren Finka, coautrice dello studio, ha dichiarato che molti proprietari vedono i loro animali come membri della famiglia, creando legami sociali forti. Di conseguenza, è probabile che gli animali domestici siano influenzati dalle interazioni e dalla gestione che ricevono, che a loro volta riflettono le differenze di personalità dei proprietari.

