Gatti e draghi barbuti: amicizia insolita in Italia

Un post che ha fatto il giro del web su Reddit ha svelato l’insolita amicizia tra un gatto e un drago barbuto, sorprendendo gli utenti. L’autore del post, u/clickclick Kamran, ha condiviso immagini del suo gatto soriano sdraiato a contemplare il panorama, affiancato dal suo migliore amico, un drago barbuto. Nella seconda foto, i due animali osservano insieme gli uccelli.

Nonostante la loro diversità, i gatti e i draghi barbuti possono convivere pacificamente, a patto che le loro interazioni siano sempre supervise. Secondo un articolo di CatStar, redatto con la consulenza della dottoressa Lorna Whitmore, è sconsigliato lasciare i due animali soli, soprattutto se uno di essi è giovane. È fondamentale mantenere spazi separati quando non si è in grado di sorvegliare, per garantire che entrambi gli animali abbiano il loro spazio personale.

Essendo predatori naturali, i gatti tendono a vedere i piccoli rettili come prede. Anche se un drago barbuto è più grande di una lucertola, può subire danni se

aggressivo. Inoltre, la presenza di un gatto può causare stress cronico nei rettili, portando a problemi di salute.

Il video del gatto e del drago barbuto ha ottenuto oltre 50.000 voti positivi e 378 commenti. Questi commenti includono aneddoti di altri utenti che condividono esperienze simili con i loro animali domestici, evidenziando che non tutti i gatti si comportano in modo pacifico.

