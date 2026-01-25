Gatti e cani in oasi a Anguillara Sabazia

L’ASPA Anguillara Sabazia, conosciuta anche come “l’oasi di Antonella”, è un rifugio per animali che offre un’oasi di benessere e riscatto per cani e gatti. Questi animali vengono accolti e ricevono cure, cibo e asilo, e sono pronti per l’adozione dopo aver vissuto in comunione con altri animali e aver ricevuto cure umane.

L’associazione è nata circa venti anni fa e da dieci anni si trova in territorio comunale, con un ettaro di terreno dedicato agli animali e alle loro cure. Sono presenti b&b per gatti con cucce e un salotto dedicato, nonché campi per far sgambare i cani, che vengono selezionati e accoppiati da esperti cinofili. anche presente una comportamentista per gatti.

L’associazione ha un direttore sanitario della ASL con cui ha una convenzione, e dispone di un ufficio e una cucina utilizzata per eventi come mercatini e aperitivi. I volontari svolgono un ruolo fondamentale, offrendo cure e attenzione agli animali e sensibilizzando i bambini all’amore per gli animali attraverso corsi specifici con veterinari ed esperti.

L’adozione è un gesto d’amore che dona gioia e restituisce un riscatto agli animali, che in cambio offrono affetto e compagnia. L’associazione si sostiene grazie ai fondi reperiti dal 5X1000 e dalla bontà dei donatori. Donare e adottare quando possibile è importante per contribuire a una vita dignitosa degli animali e per sostenere l’attività dell’associazione, guidata dalla presidente Barbara Strano e dalla vicepresidente Elena Ruschioni.