Gatti e cani in casa: foto emozionanti in Italia

Da stranotizie
Gatti e cani in casa: foto emozionanti in Italia

Paola Maria Stella è una fotografa che unisce la sua passione per la fotografia agli animali domestici. Specializzata in ritratti di famiglie e matrimoni, ha sviluppato un’interesse specifico per catturare gli animali nei loro spazi domestici, creando così una memoria visiva simile a quella delle vecchie fotografie di famiglia. La sua avventura è iniziata con il gatto della sorella a Londra, spingendola a esplorare case e ad immortalare animali di ogni tipo.

Attraverso ricerche su riviste e social media, Paola è riuscita a entrare in molte case meravigliose, trovando persone straordinarie pronte a condividere i propri animali e gli spazi in cui vivono. Le sue fotografie non solo ritraggono gli animali in momenti di spontaneità, talvolta buffi o poetici, ma raccontano anche il legame intimo che questi esseri viventi hanno con i loro ambienti.

Il progetto dal titolo Still Pets è arricchito da una prefazione di Aldo Cibic, noto architetto. Cibic evidenzia come il lavoro di Paola riesca a raccontare gli spazi in modo sensoriale e istintivo, dando vita a una narrazione visiva che evidenzia la forte connessione tra animali e interni domestici. Questo volume si distingue per la sua capacità di riflettere su un legame indissolubile con la natura e i suoi abitanti, offrendo uno spaccato estetico ed emotivo del nostro tempo.

