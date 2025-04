Gatti e Aviaria: Le Preoccupazioni di Matteo Bassetti e l’Attacco a Robert F. Kennedy Jr.

A New York, due gatti domestici sono morti dopo aver contratto l’influenza aviaria H5N1, sollevando preoccupazioni tra le autorità sanitarie. I casi si sono registrati in una zona residenziale e uno dei gatti ha mostrato sintomi gravi di infezione respiratoria. Sebbene il Dipartimento della Salute di New York abbia dichiarato che il rischio per la popolazione rimane basso, è in corso un monitoraggio della situazione, poiché il virus H5N1, tradizionalmente trasmesso dagli uccelli, ha dimostrato la capacità di infettare anche mammiferi come i gatti. Le autorità stanno indagando per stabilire un possibile contatto tra i gatti e volatili infetti.

L’infettivologo Matteo Bassetti ha espresso allerta riguardo all’evoluzione del virus, mettendo in evidenza la vicinanza tra gatti e esseri umani, che potrebbe rappresentare un rischio fondato su mutate del virus. Bassetti ha richiamato l’attenzione su una lettera pubblicata su Science da alcuni colleghi, la quale avvertiva di una possibile pandemia di aviaria, richiedendo misure preventive più incisive e la disponibilità rapida di vaccini efficaci.

In aggiunta, Bassetti ha criticato Robert F. Kennedy Jr., attivista antivaccinista e ex segretario della salute dell’amministrazione Trump. Ha denunciato le affermazioni di Kennedy riguardo le vaccinazioni per polli, definendole infondate e dannose per la salute pubblica. Bassetti ha sottolineato la necessità di una guida chiara e basata su evidenze scientifiche per affrontare le minacce infettive emergenti, sottolineando l’importanza di un approccio informato nella gestione dei rischi.