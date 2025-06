Gatti e acqua: paura o malinteso? Scopri la verità!

I gatti e l’acqua: paura o semplici preferenze?

La convinzione che i gatti temano l’acqua è comune, ma c’è di più sotto. Sebbene sia vero che, per natura, molti felini non siano amanti dell’acqua, ci sono eccezioni a questa regola. La diffidenza dei gatti verso l’acqua è legata alla loro evoluzione e alle abitudini derivanti dall’addomesticamento. Queste attitudini si sono sviluppate a causa delle origini del gatto domestico, che risalgono a circa diecimila anni fa in Medio Oriente.

Il gatto selvatico africano, da cui discende il gatto domestico, abitava in ambienti aridi con scarse fonti d’acqua, creando una predisposizione a evitare i corsi d’acqua e le potenziali minacce associate a essi. Tuttavia, alcune razze, come il Turco Van e il Maine Coon, hanno un’affinità particolare per l’acqua. Il Turco Van è noto per il suo amore per il nuoto, mentre i Maine Coon spesso giocano con l’acqua.

Nonostante l’avversione generale, tutti i gatti sono in grado di nuotare come riflesso istintivo. La loro postura in acqua, però, indica che non si sentono completamente a loro agio, a differenza di altri animali.

È interessante notare che, sebbene i gatti non richiedano bagni frequenti come i cani, in alcune situazioni è necessario fare un bagno ai felini domestici. Infine, gatti come Hokule’a dimostrano che, sebbene siano rari, esistono felini che amano davvero l’acqua, come nel caso del gatto hawaiano che accompagna i suoi umani a surfare.

