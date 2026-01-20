10.9 C
Roma
martedì – 20 Gennaio 2026
Animali

Gatti di Monserrato

Da stranotizie
Gatti di Monserrato

Il sindaco di Monserrato, Tomaso Locci, ha pubblicato un post sui social per ricostruire la vicenda dello sgombero della colonia felina di via Giulio Cesare, presentandolo come un intervento necessario e finalizzato alla tutela dei felini. Tuttavia, il post è arrivato dopo ore di forte indignazione sui social, alimentata dai video che mostrano alcuni gatti completamente fradici e sotto la pioggia, mangiare da una ciotola posizionata per loro nelle vicinanze del luogo in cui hanno abitato per anni.

Il trasferimento della colonia non è mai stato messo in discussione, ma la critica riguarda la collocazione scelta e le modalità con cui è stato gestito. La colonia risiede su un passaggio che dà accesso a terreni privati e in una zona che sarà interessata da interventi urbanistici. L’intervento di sabato è avvenuto a poche ore dall’ordinanza comunale che fissava il trasferimento della colonia entro il 21 gennaio, con l’obbligo di garantire riparo, acqua e alimentazione agli animali.

Tuttavia, le cuccette presenti nella colonia sono state rimosse, lasciando gli animali senza protezione proprio alla vigilia di un’allerta meteo di codice rosso. I video che mostrano i gatti fradici e sotto la pioggia hanno colpito i cittadini e sollevato domande sul perché dell’intervento in quelle condizioni meteo. La nuova area di via Capo Comino, realizzata con un investimento di 8 mila euro, è stata contestata per la sua idoneità e le modalità con cui è stato gestito il trasferimento.

L’associazione Leidaa ha preso le distanze dalla nuova collocazione e dalle modalità di intervento, evidenziando la discrepanza tra gli impegni presi e l’intervento effettuato. Il sindaco ha pubblicato fotografie che mostrano un’area degradata, ma queste rappresentano la situazione successiva allo sgombero, quando cuccette e materiali di riparo sono stati rimossi. La colonia era mantenuta con mezzi limitati e risorse personali, ma curata e pulita. Il richiamo al “decoro urbano” appare discutibile. Il caso della colonia felina di Monserrato sta sollevando dubbi legittimi sul reale rispetto del benessere animale e mettendo in evidenza le difficoltà di coniugare tutela degli animali e decisioni amministrative.

Articolo precedente
Treni Notturni in Europa
Articolo successivo
Madison Beer Locket
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.