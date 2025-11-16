Gatti a Pavia: il paradiso dei felini in Italia

A Pavia e nella sua provincia, oltre 30.000 gatti sono registrati, con una media di un gatto ogni 18 abitanti. Questo dato supera la media lombarda, dove il rapporto è di circa 1 gattto ogni 20 abitanti. Il veterinario Filippo Paccioretti, direttore della clinica Oltrepò Gruppo Ca’ Zampa, sottolinea l’importanza della sensibilizzazione su tematiche come registrazione, microchip e cura responsabile, dati i numerosi gatti presenti nella zona.

In occasione della Giornata nazionale del gatto nero, il 17 novembre, vengono sfatati alcuni falsi miti su questi felini.

Uno dei più comuni è che il gatto nero porti sfortuna; questa è una superstizione infondata. I gatti neri hanno le stesse necessità di cura e affetto di tutti gli altri gatti. Paccioretti avverte che è fondamentale fornire attenzione e responsabilità, come il microchip e visiti sanitarie.

Un altro mito riguarda la cura autonoma del gatto. Anche se i gatti possono sembrare indipendenti, necessitano di controlli annuali per monitorare la salute. È importante seguire i piani vaccinali e prestare attenzione alla profilassi antiparassitaria.

Si sostiene anche che i gatti neri soffrano di più il caldo o il freddo, ma il colore del pelo non influisce sulla loro termoregolazione. È necessario garantire loro un ambiente confortevole.

Contrariamente a quanto si pensa, i gatti possono affezionarsi ai proprietari e riconoscere i membri della famiglia. La socializzazione attraverso il gioco rinforza questo legame.

Infine, la necessità di uscire dipende dal carattere e dallo stimolo dell’ambiente domestico. Anche una toelettatura regolare è essenziale, poiché aiuta a prevenire problemi cutanei. Ogni gatto è un individuo unico, indipendentemente dal colore del mantello.