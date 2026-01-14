Gatti a Comabbio

Il piccolo paese di Comabbio è finito al centro della cronaca nazionale per un’ordinanza che vieta ai cittadini di offrire cibo ai gatti che frequentano la zona di Via Lucio Fontana, di Via ai Prati e delle località vicine. Pena una sanzione amministrativa dai 25€ ai 500€.

Il sindaco di Comabbio, Mariolino Deplano, afferma di aver ricevuto numerose telefonate da parte di redazioni di giornali, radio e tv di tutta Italia, che lo accusano di lavorare contro i gatti. In realtà, questa decisione è stata presa per tutelare la salute degli animali, ridurre il rischio di diffusione di malattie tra i felini e tenere sotto controllo la loro popolazione.

Nella zona interessata dall’ordinanza, il Comune di Comabbio ha istituito una colonia felina, per gestire la popolazione di gatti che si è sviluppata a partire dagli esemplari detenuti inizialmente da un cittadino privato. La colonia si occupa di offrire cibo, cure e protezione agli animali nelle modalità concordate con il servizio veterinario di Ats Insubria.

Oltre al divieto di somministrare cibo ai gatti, l’ordinanza impone ai proprietari degli immobili anche l’obbligo di chiudere in modo idoneo edifici abbandonati, cantine, sottotetti e tutte quelle strutture non utilizzate, in modo da impedire il ricovero incontrollato dei gatti. I proprietari degli immobili devono inoltre occuparsi della pulizia e disinfestazione delle deiezioni o di residui organici riconducibili ai gatti della colonia all’interno dei propri edifici o aree private.